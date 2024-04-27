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В Москве прошли переговоры начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующего СВ Пакистана Камала Баджвы

27.04.2018 ЦАМТО 77 0
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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

ЦАМТО, 26 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и командующий Сухопутными войсками Пакистана генерал Камал Баджва обсудили в Москве вопросы региональной безопасности и договорились о развитии контактов в оборонной области.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной и военно-технических областях. Подтвержден настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

Генерал армии Валерий Герасимов пригласил пакистанских представителей принять участие в Армейских международных играх- 2018 (28 июля – 11 августа) и Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" (21-26 августа), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
26.04.2018
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