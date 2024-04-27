Ракета "Рокот" с европейским спутником Sentinel-3B стартовала с Плесецка



Ракета-носитель «Рокот».

Источник: structure.mil.ru Ракета-носитель «Рокот».Источник: structure.mil.ru

Выводимый на орбиту аппарат будет использоваться для сбора данных о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Рокот" с европейским космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B и разгонным блоком "Бриз-КМ" стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в среду в Роскосмосе.

"25 апреля в 20:57 мск с космодрома Плесецк успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с космическим аппаратом Sentinel-3B", - сказали в госкорпорации.

В 21:02 мск разгонный блок "Бриз-КМ" со спутником Sentinel-3B отделился от третьей ступени носителя. Отделение космического аппарата от разгонного блока было показано в ходе трансляции на сайте Европейского космического агентства (ЕКА). После отделения от разгонного блока спутник был принят на управление заказчиком запуска - Европейским космическим агентством.

Пусковые операции обеспечивались силами и средствами Космических войск ВКС РФ. В 22:17 мск должно произойти отделение космического аппарата от разгонного блока.

Предыдущий запуск "Рокота" был успешно осуществлен с Плесецка 13 октября 2017 года. Тогда на орбиту вывели европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p.

О спутнике Sentinel-3B и ракете "Рокот"

Контракт на запуск "Рокота" заключили Европейское космическое агентство (ЕКА) и фирма Eurockot (совместное предприятие ArianeGroup и Центра имени М. В. Хруничева, который изготавливает "Рокоты").

Спутник Sentinel-3В предназначен для решения задач программы мониторинга окружающей среды Copernicus, известной ранее как "Программа глобального мониторинга в интересах охраны окружающей среды и безопасности" (Global Monitoring for Environment and Security programme).

Аппарат Sentinel-3В будет использоваться для сбора данных о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон. Этот спутник станет третьим из аппаратов серии Sentinel, запущенных на ракете "Рокот" в рамках контрактов, заключенных ЕКА c фирмой Eurockot. Предстоящий запуск должен стать 14-м для предприятия Eurockot.

Легкая ракета-носитель "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б и предназначена для выведения космических аппаратов на низкие околоземные орбиты. Первый запуск ракеты состоялся 16 мая 2000 года. "Рокот" был создан Центром имени М. В. Хруничева, в данных носителях используется система управления разработки украинского предприятия "Хартрон". Минобороны РФ ранее заявило, что в рамках сокращения зависимости от импорта отказывается от "Рокота" в пользу российских легких ракет "Ангара-1.2" и "Союз-2.1в".