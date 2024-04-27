В Ростове-на-Дону парад в День Победы впервые возглавят Т-34 и "Катюша"



Танки Т-34-85.

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Танки Т-34-85.Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Парад откроют воспитанницы Белокалитвинского кадетского корпуса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. Раритетные экземпляры боевой техники сороковых годов прошлого столетия впервые возглавят механизированную колонну в военном параде 9 мая в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Механизированную колонну на параде 9 мая в Ростове-на- Дону впервые возглавят легендарный танк Т-34 и БМ-13 "Катюша", за ними проследуют около 70 единиц военной техники", - отметил Астафьев.

На Театральной площади ростовчане смогут увидеть бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", реактивные системы залпового огня "Град-М", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

Откроют ростовский парад воспитанницы Белокалитвинского кадетского корпуса, торжественным маршем пройдут более 2,6 тыс. военнослужащих округа.

Астафьев напомнил, что на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая пройдут десять военных парадов, которые состоятся в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО планируют привлечь свыше 24 тыс. военнослужащих и задействовать более 350 единиц вооружения и военной техники.