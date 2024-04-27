Ракетный корабль "Татарстан" поразил цель крылатыми ракетами в ходе учений на Каспии
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Ракетный корабль «Татарстан».
Источник: kazanfirst.ru
В ходе учений корабельная ударная группа Каспийской флотилии во главе с ракетным кораблем "Татарстан" также успешно выполнила зенитные стрельбы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. /ТАСС/. Флагманский корабль Краснознаменной Каспийской флотилии "Татарстан" в ходе зачетных тактических учений поразил крылатыми ракетами комплекса "Уран" надводный корабль условного противника. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Ракетный корабль "Татарстан" успешно выполнил ракетную стрельбу несколькими противокорабельными крылатыми ракетами из счетверенных пусковых установок корабельного ракетного комплекса "Уран", - отметил Астафьев.
Буксируемый корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника успешно поражен, уточнил он.
В ходе учений корабельная ударная группа Каспийской флотилии во главе с ракетным кораблем "Татарстан" также успешно выполнила зенитные стрельбы штатными комплексами по воздушным целям.
Как сообщалось накануне, 10 боевых кораблей флотилии и вспомогательные суда из баз в Дагестане и Астрахани вышли в море для выполнения учебно-боевых задачи в полигонах.
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26.04.2018
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