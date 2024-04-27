В Чечне более 1,5 тысячи мотострелков успешно сдали контрольную проверку



Экипаж танка Т-72 Б3. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Экипаж танка Т-72 Б3. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии в Чечне завершило сдачу контрольной проверки за зимний период обучения, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В мероприятиях контрольной проверки, которые прошли на полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский, было задействовано более 1,5 тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники", - сказал он. После проверки военнослужащие приступят к подготовке военной техники к летнему периоду обучения.

Вместе с личным составом упражнения и нормативы по предметам боевой подготовки сдали командиры взводов, рот, батальонов, батарей и дивизионов. Офицеры, в частности, выполнили нормативы и контрольные упражнения по тактической и огневой подготовке и по вождению боевых машин.

Экипажи боевых машин выполнили нормативы по вождению гусеничной и колёсной техники, а также провели боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц "Мста-С" в сложных условиях горно-лесистой местности.

Мотострелки также сдали нормативы по метанию гранат, преодолению полосы препятствий и совершению марш-броска с полной выкладкой.