В Чечне более 1,5 тысячи мотострелков успешно сдали контрольную проверку
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Экипаж танка Т-72 Б3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии в Чечне завершило сдачу контрольной проверки за зимний период обучения, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В мероприятиях контрольной проверки, которые прошли на полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский, было задействовано более 1,5 тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники", - сказал он. После проверки военнослужащие приступят к подготовке военной техники к летнему периоду обучения.
Вместе с личным составом упражнения и нормативы по предметам боевой подготовки сдали командиры взводов, рот, батальонов, батарей и дивизионов. Офицеры, в частности, выполнили нормативы и контрольные упражнения по тактической и огневой подготовке и по вождению боевых машин.
Экипажи боевых машин выполнили нормативы по вождению гусеничной и колёсной техники, а также провели боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц "Мста-С" в сложных условиях горно-лесистой местности.
Мотострелки также сдали нормативы по метанию гранат, преодолению полосы препятствий и совершению марш-броска с полной выкладкой.
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26.04.2018
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