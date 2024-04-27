Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Чечне более 1,5 тысячи мотострелков успешно сдали контрольную проверку

27.04.2018 РИА Новости 91 0
0
Понравилась новость?
 0
Экипаж танка Т-72 Б3. Архивное фото
Экипаж танка Т-72 Б3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии в Чечне завершило сдачу контрольной проверки за зимний период обучения, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В мероприятиях контрольной проверки, которые прошли на полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский, было задействовано более 1,5 тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники", - сказал он. После проверки военнослужащие приступят к подготовке военной техники к летнему периоду обучения.

Вместе с личным составом упражнения и нормативы по предметам боевой подготовки сдали командиры взводов, рот, батальонов, батарей и дивизионов. Офицеры, в частности, выполнили нормативы и контрольные упражнения по тактической и огневой подготовке и по вождению боевых машин.

Экипажи боевых машин выполнили нормативы по вождению гусеничной и колёсной техники, а также провели боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц "Мста-С" в сложных условиях горно-лесистой местности.

Мотострелки также сдали нормативы по метанию гранат, преодолению полосы препятствий и совершению марш-броска с полной выкладкой.
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Мста-С
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.04 01:37
  • 24
Видео: Су-30СМ у берегов Сирии уничтожил фрегат ракетой Х-35
  • 27.04 01:30
  • 1462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 01:01
  • 1
Пентагон просит смягчить санкции для сотрудничающих с Россией стран
  • 27.04 01:00
  • 18
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 27.04 00:51
  • 210
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 26.04 21:56
  • 1
Минобороны представило обломки сбитых ПВО Сирии американских ракет "Томагавк"
  • 26.04 21:54
  • 1
Появилось видео ликвидации неизвестных дронов возле авиабазы Хмеймим
  • 26.04 21:49
  • 4
Сухой Су-57 — российский самолет 5-го поколения
  • 26.04 21:08
  • 4
Танк Т-90М пробивался в войска с 2005 года
  • 26.04 21:06
  • 8
После долгой и продолжительной болезни
  • 26.04 20:59
  • 7
Сбербанк и ВТБ забраковали схемы передачи капитала в оборонный банк
  • 26.04 19:28
  • 7
Россия и Китай должны быть союзниками в военной сфере, считает эксперт
  • 26.04 18:47
  • 2
В России в течение двух лет создадут подводный беспилотник
  • 26.04 18:03
  • 21
"Адмирал Кузнецов" будет умеренно модернизирован
  • 26.04 16:42
  • 3
Военный эксперт прокомментировал сообщения о прекращении проекта FGFA
другие обсуждаемые темы