Самолеты SSJ-100 и МС-21 могут объединить под общим брендом
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Церемония выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета МС-21-300.
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com
Самолеты SSJ-100 и МС-21 могут быть объединены под общим брендом. Об этом журналистам сообщил президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов в кулуарах Eurasia Airshow-2018.
"Весьма вероятно, что мы перейдем на единый бренд. Я не исключаю, что это будет или МС, или какое-то другое производное. Мы, вероятно, скоро объявим конкурс на лучшее название единого бренда для нашей гражданской авиации", - сказал он.
Компания "Гражданские самолеты Сухого", основанная в 2000 году, занимается производством российских самолетов Sukhoi SuperJet - 100 и его модификаций. ГСС входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). В прошлом году стало известно ОАК планирует передать ГСС управление продвижением самолетов МС-21 (разрабатывается и производится другой дочкой ОАК - "Корпорацией "Иркут").
Крупнейшими эксплуатантами SSJ-100 являются российский "Аэрофлот" и мексиканская Interjet. Также самолет используется рядом российских компаний, ирландской Cityjet, бельгийской Brussels Airlines.
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26.04.2018
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