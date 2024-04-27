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Самолеты SSJ-100 и МС-21 могут объединить под общим брендом

27.04.2018 ТАСС 87 0
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Самолет МС-21-300
Церемония выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета МС-21-300.
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Самолеты SSJ-100 и МС-21 могут быть объединены под общим брендом. Об этом журналистам сообщил президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов в кулуарах Eurasia Airshow-2018.

"Весьма вероятно, что мы перейдем на единый бренд. Я не исключаю, что это будет или МС, или какое-то другое производное. Мы, вероятно, скоро объявим конкурс на лучшее название единого бренда для нашей гражданской авиации", - сказал он.

Компания "Гражданские самолеты Сухого", основанная в 2000 году, занимается производством российских самолетов Sukhoi SuperJet - 100 и его модификаций. ГСС входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). В прошлом году стало известно ОАК планирует передать ГСС управление продвижением самолетов МС-21 (разрабатывается и производится другой дочкой ОАК - "Корпорацией "Иркут").

Крупнейшими эксплуатантами SSJ-100 являются российский "Аэрофлот" и мексиканская Interjet. Также самолет используется рядом российских компаний, ирландской Cityjet, бельгийской Brussels Airlines.
26.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Бельгия
Ирландия
Мексика
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС
ИРКУТ НПК
ОАК
Персоны
Рубцов Александр
Проекты
МС-21

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