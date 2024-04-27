Крылья коротки



База Хмеймим.

Источник: Новости/Дмитрий Виноградов База Хмеймим.Источник: Новости/Дмитрий Виноградов

Атака на Хмеймим отбита средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО

Вечером 24 апреля российские военные в Сирии сбили два беспилотных летательных аппарата (БЛА), пытавшихся атаковать аэродром Хмеймим. Об этом 25 апреля сообщил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Как выяснили "Известия", для отражения налета применялись зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь". Новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вывели из строя системы навигации дронов. Успеху способствовало изучение ранее сбитых беспилотников, принадлежавших боевикам.

Кроме рассказа о недавней атаке Сергей Рудской представил доказательства перехвата сирийской ПВО американских ракет "Томагавк" во время налета 14 апреля.

Атака беспилотных призраков

Как рассказал генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге, два неизвестных БЛА были обнаружены российскими средствами ПВО примерно в 20 часов на расстоянии около 10 км от аэродрома Хмеймим. Впоследствии выяснилось, что беспилотники несли самодельные бомбы.

Источники в военном ведомстве рассказали "Известиям" подробности боя. По их словам, для перехвата дронов были задействованы ЗРПК "Панцирь" в сочетании со средствами РЭБ. После обнаружения опасности комплекс РЭБ заглушил сигнал GPS в определенном районе и таким образом вывел из строя систему навигации и управления дронов. В результате оба БЛА сбились с курса и стали хаотично кружить, постепенно набирая высоту. Затем они были уничтожены огнем автоматических пушек "Панцирей".

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской во время брифинга по ситуации в Сирии Фото: РИА Новости

В свою очередь, источник в оборонно-промышленном комплексе пояснил, что изучение сбитых в январе дронов позволило разработать для "Панцирей" специальный алгоритм. Он обеспечивает поражение беспилотников с высокой точностью короткими очередями.

— Комплексы "Панцирь" предназначены для борьбы с малоразмерными низколетящими целями, — рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков. — Еще до боевого применения в Сирии они успешно поражали различные беспилотные летательные аппараты на полигонах. Для них это несложная мишень. Поэтому атака дронов проводилась после наступления темноты, чтобы затруднить их обнаружение.

Однако, по словам Александра Горькова, в Сирии группировка ПВО, средства радиоэлектронной разведки и РЭБ сведены в единую систему, а это значительно повышает их боевую эффективность.

— Приближение беспилотников зафиксировали, когда они находились далеко от авиабазы, — отметил генерал. — Координаты были переданы "Панцирю", и расчет уверенно отстрелялся.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на авиабазе Хмеймим в Сирии Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Происхождение атаковавших Хмеймим БЛА пока не установлено. Изучение обломков показало, что они были вооружены кустарно изготовленными бомбами, которые могут представлять серьезную угрозу для военнослужащих и авиатехники.

В январе нынешнего года в налете на российскую базу Хмеймим участвовали более дюжины кустарных беспилотников, изготовленных боевиками. Это были летательные аппараты с размахом крыльев около 3 м. Каждый нес по десятку небольших бомб.

Сбитые "топоры"

В ходе вчерашнего брифинга Сергей Рудской также представил вещественные доказательства эффективности сирийских средств ПВО, применявшихся при отражении американского удара 14 апреля. Были продемонстрированы фрагменты крылатых ракет производства США, обнаруженные в районах перехвата. Все они имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет.

Обломки, представленные Минобороны РФ, свидетельствуют, что "Томагавки" были сбиты средствами ПВО и разрушены в воздухе, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— При попадании крылатой ракеты в цель и подрыве заряда в несколько сотен килограммов взрывчатки ее головная часть превращается в осколки, а все узлы — в пыль, — рассказал специалист. — Большинство деталей после этого просто невозможно идентифицировать. В лучшем случае остается хвостовик двигателя. Об этом сужу по опыту Югославии и Ирака, где собственными глазами видел, как применяются "Томагавки".

Брифинг по ситуации в Сирии, на котором были продемонстрированы фрагменты крылатых ракет коалиции, сбитых ПВО Сирии Фото: РИА Новости

Схожего мнения придерживается и генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Размер и характер поражения обломков "Томагавков" однозначно свидетельствуют о близком подрыве зенитной управляемой ракеты, — рассказал Александр Горьков. — В результате попадания ее осколков американская крылатая ракета потеряла управляемость и развалилась. Если бы "Томагавк" попал в цель или самоликвидировался, то от него практически ничего не осталось бы.

Сергей Рудской отметил, что большая часть перехваченных ракет была уничтожена модернизированными версиями советских комплексов ПВО С-125, "Оса" и "Квадрат".

Эти средства противовоздушной обороны были восстановлены и модернизированы при участии российских специалистов. Начальник ГОУ подчеркнул, что РФ продолжит обучение сирийских военнослужащих, а также окажет помощь в освоении новых средств ПВО. Их поставки состоятся в ближайшее время.

Николай Сурков, Алексей Рамм, Александр Круглов