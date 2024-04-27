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В провале Су-57 обвинили F-35

27.04.2018 Lenta.ru 86 0
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Истребители F-35
Истребители F-35 — одна из наиболее затратных статей американского военного бюджета.
Источник: f35.com

Информация о незаинтересованности Индии в реализации совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, является вбросом, организованным американскими корпорациями, сообщил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Вбросы о незаинтересованности Индии в проекте создания истребителя пятого поколения FGFA вместе с Россией можно расценивать как проявление недобросовестной конкуренции со стороны американских авиакорпораций — Lockheed Martin и Boeing", — сказал эксперт.

Коротченко отметил, что "сегодня идет целенаправленная кампания против российско-индийского военно-технического сотрудничества, учитывая, что США активно продвигают новейшие версии своих боевых самолетов на индийский рынок" и планируют в дальнейшем поставлять в Индию истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57. Ранее сообщалось, что сворачивание программы FGFA может угрожать заявленным планам серийного выпуска российского истребителя пятого поколения.

В апреле 2018 года авторитетное издание Janes со ссылкой на официальных индийских лиц (советника по национальной безопасности Аджита Довала и министра обороны Санджайте Митру) сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA. Издание также отметило, что индийская сторона уведомила об этом российскую.

Программа FGFA стартовала в 2007 году, ее основными подрядчиками стали "Сухой" с российской стороны и Hindustan Aeronautics с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского Су-57. В рамках первого этапа программы стоимостью 295 миллионов долларов был разработан дизайн индийского истребителя, но далее проект FGFA не продвинулся из-за множества разногласий, возникших между сторонами.
26.04.2018
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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-35
FGFA
ПАК ФА
Компании
Lockheed-Martin
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения

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