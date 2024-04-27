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Войска радиоэлектронной борьбы сумели сломать боевые самолеты США в Сирии

27.04.2018 Lenta.ru 79 0
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AC-130U
AC-130U.
Источник: Wikimedia Commons

Вооруженные силы США в Сирии постоянно подвергаются радиоэлектронным атакам. Об этом заявил командующий Силами специальных операций генерал Раймонд Томас, передает Fox News.

"Прямо сейчас в Сирии мы работаем в самой агрессивной среде радиоэлектронной борьбы на планете. Наши враги ежедневно тестируют нас, обрушивают наши коммуникации, выводят из строя AC-130 ("летающая артиллерия", самолеты огневой поддержки — прим. Ленты.ру), и тому подобное", — рассказал он. При этом генерал не стал прямо перечислять противников.

В начале февраля российские наемники попали под обстрел США и курдов в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Отмечалось, что американцы применили в том числе самолеты огневой поддержки AC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Данные о погибших россиянах разнились: поступала информация, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек. МИД России предварительно подтвердил гибель пяти граждан страны, но не военнослужащих.

4 февраля Центр новой американской безопасности высказал уверенность, что Вооруженные силы США не готовы отразить существующие угрозы со стороны России и Китая. "Соединенные Штаты уступают России, которая вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", — отметили аналитики.

В ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, атаковали авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Семь из них были уничтожены комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.
26.04.2018
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принадлежат Lenta.ru
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
C-130
Проекты
БПЛА

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