В Минобороны прокомментировали эффективность крылатых ракет США



Удар по Сирии 14 апреля.

Источник: rg.ru Удар по Сирии 14 апреля.Источник: rg.ru

В минувший вторник в 20 часов по московскому времени наши средства ПВО на удалении 10 километров от аэродрома Хмеймим обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата боевиков. Об этом на брифинге в Москве сообщил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской.

Он также обнародовал новые данные о ракетном ударе, который США и их союзники нанесли по Сирии в ночь на 14 апреля. Генерал напомнил, что официальной причиной атаки на Западе назвали необходимость уничтожения трех объектов, на которых якобы могли производиться отравляющие вещества и храниться специальные боеприпасы. Первый объект - это научно-исследовательский центр "Барза" на окраине Дамаска. По словам Рудского, до 2013 года там действительно вели исследования по защите от химоружия. В 2017-м лаборатории центра проинспектировали эксперты ОЗХО, которые подтвердили: разработка и производство отравляющих веществ в "Барзе" не ведется.

Второй объект - подземное хранилище "Хим Шиншар" в провинции Хомс. Химическое оружие на данном объекте никогда не разрабатывалось и не хранилось. Третий - наземное хранилище "Хим Шиншар" в провинции Хомс. И в этом хранилище отравляющие вещества также никогда не содержались. Рудской обратил внимание на такую деталь. В любой стране объекты, где ведутся исследования по химоружию и хранятся боеприпасы, тщательно охраняются из-за большой опасности для людей. Однако ничего подобного на трех сирийских объектах не наблюдалось. Это были обычные здания и ангары. Сразу после ударов там побывало много людей без средств защиты. И никто из них не получил поражения отравляющими веществами.

Кроме того, для определения уровня возможного заражения местности наши специалисты радиационной, химической и биологической защиты взяли в "Барзе" все необходимые пробы. Их анализ не выявил содержания токсичных химикатов и отравляющих веществ. "Это говорит о том, что в данном научно-исследовательском центре работы с отравляющими веществами давно не велись", - сделал вывод Рудской. Он не скрывал, что не понимает логику военно-политического руководства США, Великобритании и Франции при выборе целей для нанесения ударов. Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек.

Ракеты, сбитые во время атаки на сирийские объекты 14 апреля 2018г. На узлах и агрегатах сбитых ракет имеются отметки с серийными номерами, датами, названия фирм-изготовителей и другие данные. Источник: РИА Новости

Что касается самого удара. США и их союзники утверждают, что все ракеты попали в назначенные цели. При этом научно-исследовательский центр в Барзе поражен якобы 76 крылатыми ракетами, а хранилища "Хим Шиншар" - 29. Итого, со слов американцев, было выпущено 105 ракет. Российский Генштаб провел детальный анализ результатов этих атак. "Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяет сделать вывод, что из ста пяти заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более двадцати двух, - сообщил Рудской. - Так, в районе научно-исследовательского центра "Барза" обнаружено только тринадцать попаданий из семидесяти шести заявленных. Об этом свидетельствует характер разрушений зданий и сооружений данного центра и полностью уцелевшие постройки, находящиеся вокруг него на расстоянии не более ста метров".

- Даже, если принять во внимание, что снаряжение боевой части крылатой ракеты "Томагавк" составляет от 150 до 200 килограммов взрывчатого вещества, то по американской версии, без учета ракет воздух-земля, выпущенных с двух бомбардировщиков B1-B, в районе цели должно было взорваться не менее восьми с половиной тонн взрывчатки. В результате такого взрыва научно-исследовательскому центру "Барза", должен был быть причинен гораздо больший ущерб, чего не наблюдается, - отметил генерал.

Часть ракет не достигла объектов поражения в Сирии, по всей видимости, из-за технических неполадок

Полученные Генштабом РФ данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показали, что зенитными ракетными системами "Панцирь", "Оса", "Стрела-10", "БУК", "Квадрат" и "С-125", прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет. С учетом траекторий их полета и возможностей сирийских средств ПВО, все они были поражены в пяти районах перехвата, три из которых находятся западнее сирийской столицы и еще два - восточнее.

Рудской сказал, что фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами, маркировкой фирм-изготовителей и другими данными. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов. Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок. Две из них, в том числе крылатую ракету "Томагавк" и авиационную высокоточную ракету доставили в Москву. Сейчас их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения.

Теперь о результатах работы на объекте "Хим Шиншар", где по американской версии якобы хранилось химическое оружие. Рудской напомнил: по утверждению представителей Пентагона, в наземные сооружения попали 22 ракеты. Но в Минобороны РФ по космическим снимкам зафиксировали не более семи попаданий. Подземное хранилище объекта "Хим Шиншар", как считают американские военные, поразили 7 ракет. По данным нашей разведки, зафиксировано всего лишь два попадания. При этом наибольший урон дорогостоящими и так называемыми "умными" ракетами нанесен хозяйственным постройкам, не имеющим ничего общего с военной деятельностью.

Ракеты, сбитые во время атаки на сирийские объекты 14 апреля 2018г. Источник: РИА Новости

Всего в трех районах перехвата зоны ответственности за противовоздушную оборону Хомс сирийцы комплексами "Панцирь", "Оса", "БУК", С-125 и "Квадрат", по уточненным данным, сбили 20 ракет. Их фрагменты вчера показали журналистам. При этом Рудской отметил, что большая часть высокоточного оружия была уничтожена советскими комплексами ПВО разработки сорокалетней давности - С-125, "Осой" и "Квадратом". Эти средства, по словам генерала, были восстановлены и модернизированы при участии наших специалистов. А минобороны Сирии после изучения результатов отражения ракетного удара уже внесло ряд изменений в систему ПВО страны. Кроме того, наши специалисты продолжат обучать местных военных и помогут им освоить новые средства противовоздушной обороны, поставки которых ожидаются в ближайшее время.

Юрий Гаврилов