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Сирийская война еще раз показала необходимость в Т-16 "Армата"

27.04.2018 Вестник Мордовии 87 0
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Фото: Отвага2004

Сирийский опыт, в частности боевые операции последних дней, еще раз продемонстрировали необходимость скорейшего принятия на вооружение Российской армии бронированной ремонтно-эвакуационной машины нового поколения.

В сражении в бывшем палестинском лагере Ярмук возникли существенные проблемы с вывозом поврежденной техники в тыл. Техника, которая сейчас есть в войсках, делать это под огнем противника просто не может. Нужна БРЭМ с так называемой автоматизированной сцепкой, когда поврежденный танк берется на буксир, а члены экипажа при этом остаются в хорошо защищенной капсуле.

Фото: Отвага2004

Именно для выполнения таких задач создается новейшая российская Т-16, которую разрабатывают на базе тяжелой унифицированной платформы "Армата". Новинка российского ВПК имеет мощное противоснарядное бронирование, динамическую защиту, а также средства противодействия высокоточному оружию.

57-тонная машина с двигателем в 1500 л.с. для самообороны вооружена дистанционно-управляемым 12,7-мм пулеметом "Корд" и, соответственно, способна успешно противостоять тем, кто попытается помешать ее работе.

При этом есть возможность эвакуировать экипаж поврежденного танка, для этого внутри предусмотрено еще несколько дополнительных мест. Все это позволяет успешно выполнять боевые задачи под интенсивным огнем противника.


В Сирии сгорел еще один знаменитый Т-72 с \"уголковой защитой\"


Дмитрий Лемешко
25.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Армата
Корд
Т-72

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