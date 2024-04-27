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В Сирии русские "Садко" обрушили на боевиков ракеты с тяжелой боевой частью

27.04.2018 Вестник Мордовии 75 0
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Фото: twitter.com/Syr_Mil_Wik

Особенностью боевых действий в Сирии стало активное применение сирийской армией и союзных формирований самостоятельно изготовленных реактивных систем залпового огня. В настоящее время они активно используются в операции по освобождению от террористов палестинского лагеря Ярмук.

Судя по материалам, которые появляются в Сети, здесь активно "работают по террористам" РСЗО Golan различных калибров. Их устанавливают на пикапы, различные грузовики и даже танки.

Задействованы и установки на шасси отечественного вездехода ГАЗ-3308 "Садко". Этот факт вызывает наибольший интерес у военных экспертов. Если в отечественных вооруженных силах этот автомобиль используется не так широко, как его предшественник ГАЗ-66, то в Сирии детище отечественного автопрома стало настоящим универсалом.

В ракетном варианте "Садко" несут три направляющих, которые запускают реактивные снаряды, созданные на основе боеприпасов к БМ-21. Как видно на фото, сирийские умельцы значительно увеличили боевую часть. В результате поражаются цели, лишь находящиеся в зоне прямой видимости, а это, как правило, всего лишь несколько километров. Но, исходя из сирийской специфики, больше и не нужно. К тому же применение такого оружия значительно деморализует противника.

Лев Романов
25.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Сирия
Продукция
Град РСЗО
Компании
ГАЗ Группа

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