МТС и «КАМАЗ» будут сотрудничать в развитии беспилотного транспорта и промышленного интернета вещей



Логотип ПАО «КАМАЗ».

Источник: http://kamaz.org/ Логотип ПАО «КАМАЗ».Источник: http://kamaz.org/

Казань, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и ПАО «КАМАЗ», крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России, объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве в области создания сетей связи для беспилотного автотранспорта, а также разработки и внедрения промышленного интернета вещей и автоматизации производства на «КАМАЗе».

Соглашение, подписанное на церемонии открытия совместного Центра исследований и разработок МТС и Ericsson в технопарке «Иннополис» в Казани, предусматривает сотрудничество МТС и «КАМАЗ» в нескольких направлениях, среди которых:

Использование телематических решений МТС в навигационно-информационных системах автомобилей «КАМАЗ»;

Развертывание мобильных сетей связи МТС, в том числе сетей 5G для обеспечения работы беспилотных автомобилей «КАМАЗ», включая создание пилотных зон в сотрудничестве с Научно-техническим центром «КАМАЗ»;

Совместная разработка и внедрение технологических решений промышленного интернета вещей для нужд «КАМАЗа», а также инновационных технологических решений в сфере автоматизации производственных процессов на «КАМАЗе».

В соглашении участвует компания Ericsson как один из поставщиков телекоммуникационного оборудования для создания сетей связи МТС для беспилотного транспорта «КАМАЗ».

«Татарстан для МТС один из ключевых регионов, где мы впервые применяем современные технологии. Поэтому не случайно, что мы подписали соглашение об инновационном сотрудничестве с «КАМАЗом», одним из крупнейших предприятий российского автопрома, активно осваивающим технологии будущего, - отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий. – «КАМАЗ» - признанный лидер в разработке решений для беспилотного автотранспорта в России. В свою очередь МТС - крупнейший в России телеком-оператор и ИТ-компания - работает над запуском первых решений 5G и уже сейчас готов предложить свои наработки партнерам, чтобы создать с ними готовые к коммерческому использованию экосистемы сетей 5G и IoT на транспорте и в промышленности».

«Учитывая ведущую роль «КАМАЗа» в развитии направления беспилотных автомобилей в стране, очевидно, что его партнёрами становятся компании, добившиеся успехов в своём сегменте и предлагающие технологии и решения, способные помочь «КАМАЗу» воплотить в жизнь его амбициозные планы, - прокомментировал подписание заместитель директора «КАМАЗа» по развитию по инновационным продуктам Фирдаус Кабиров. – МТС как раз относится к таким компаниям-лидерам и способен предложить «КАМАЗу» собственные перспективные разработки мирового уровня».