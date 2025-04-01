Ростех поставил авиакомпании "ЮТэйр" финальную партию вертолетов Ми-8АМТ
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Ми-8АМТ. Источник: airforce.ru.
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил исполнение контракта на поставку авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода. Финальная партия из двух вертолетов прошла все необходимые заводские испытания и уже передана заказчику.
На вертолетах установлено современное пилотажно-навигационное оборудование, в том числе система спутниковой навигации БМС-индикатор. Для повышения дальности полетов машины оснащены дополнительными внешними топливными баками.
Новые воздушные суда будут задействованы в перевозке пассажиров и грузов в интересах компаний, осваивающих нефтяные и газовые месторождения.
"Мы рады сообщить о завершении контракта на поставку восьми вертолетов Ми-8АМТ одному из наших ключевых партнеров – компании "ЮТэйр-Вертолетные услуги". Хочу отметить, что наше сотрудничество продолжается, и в 2018 году холдинг "Вертолеты России" планирует передать "ЮТэйр-Вертолетные услуги" в эксплуатацию два новейших серийных вертолета Ми-171А2", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Мы остаемся крупнейшим коммерческим заказчиком холдинга "Вертолеты России" с учетом потребностей наших клиентов в современных воздушных судах. Новые вертолеты применяются в решении широкого круга задач: от поддержки нефтегазовых проектов и миротворческих миссий по всему миру до выполнения медицинской эвакуации, пожаротушения и поисково-спасательных работ. Обновление флота позволяет нам на высоком уровне организовать работу по действующим контрактам", – прокомментировал генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.
Контракт на поставку восьми вертолетов Ми-8АМТ был подписан в июле 2017 года, а в декабре флот авиакомпании пополнили первые шесть машин. Их основным назначением стали пассажирские и грузовые перевозки в интересах нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний на месторождениях в Западной и Восточной Сибири. Кроме того, два вертолета оснащены медицинскими модулями и выполняют задания в рамках государственного приоритетного проекта по развитию санитарной авиации.
С поступлением новых машин количество вертолетов семейства Ми-8/17 группы "ЮТэйр" увеличилось до 112 единиц – это самый крупный в мире парк воздушных судов данного типа среди коммерческих операторов.
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25.04.2018
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