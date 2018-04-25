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Систему ПВО России назвали одним из самых грозных активов страны

25.04.2018 Российская газета 775 1
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Российская система ПВО С-300ВМ Антей-2500. Архивное фото
Российская система ПВО С-300ВМ Антей-2500. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Статью о российской системе ПВО опубликовал англоязычный интернет-журнал Military Watch Magazine.

Поводом для написания материала стало заявление главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковника Сергея Суровикина о принятии на вооружение к концу 2018 года трех полковых комплектов ЗРС С-400 "Триумф", а также новых "Панцирей" и зенитных ракетных систем С-300ВМ "Антей-2500". Генерал также напомнил, что в 2017 году в войска передали четыре полковых комплекта "Триумфов". Также он отметил, что Москву и центральный промышленной район РФ прикрывают пять полков ПВО, оснащенных ЗРС С-400.

Россия и СССР, отмечает автор, долгое время уделяли первостепенное внимание защите Москвы. Этим объясняется тот факт, что С-400 пошли на экспорт только тогда, когда достаточное их количество поставили на защиту столицы. Между тем растущее количество запросов от заказчиков со всего мира, в числе которых оказались Китай, Турция, Саудовская Аравия, Катар и Алжир, вынудило ускорить производство зенитных ракетных систем для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса. Некоторые покупатели, например Турция, попросили ускорить поставки С-400 в связи с появлением угроз безопасности.

В скором времени ожидается заключение контрактов на поставки "Триумфов" в Индию и Ирак. Масштабы распространения российской зенитной ракетной системы стали настолько велики, что США расценили это как угрозу их способности распространять свое влияние за рубежом.

К концу 2018 года Россия также укрепит свою систему ПВО ракетно-пушечными "Панцирями" и зенитными ракетными системами С-300ВМ, специализирующимися, как следует из статьи, на уничтожении ракет. Особое внимание автора также привлекли сообщения СМИ о гиперзвуковых ракетах для "Панцирей", играющих вспомогательную роль при дальнобойных противовоздушных системах. По его мнению, новое оружие сделает удары "Панцирей" более эффективными.

Также в комплекс ПВО включены и другие системы средней и малой дальности, такие как "Торы" и "Буки". Они размещаются рядом с комплексами большой дальности, образуя интегрированную многоуровневую систему противовоздушной обороны, преодолеть которую крайне сложно.

В 2020 году в эту систему интегрируют новые ЗРС С-500, способные уничтожать самолеты-невидимки, баллистические ракеты и даже низкоорбитальные космические спутники. Это еще больше укрепит российскую сеть ПВО. По мнению автора, с точки зрения затрат создание подобной сети гораздо эффективнее , чем формирование большого флота боевых самолетов. Кроме того, эта система частично освобождает ВКС РФ от необходимости защищать воздушное пространство, позволяя им выполнять и другие роли в случае войны.

Таким образом, констатирует автор, система ПВО остается одним из самых грозных активов России.


Илья Максимов
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Великобритания
Индия
Ирак
Катар
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300В
С-400 Триумф
С-500
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
ИТ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
2104
№1
25.04.2018 16:44
Самые выдающиеся успехи Россия достигла в тех направлениях, где меньше всего "рынка", "капитала" и "эффективных топ-менеджеров".
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