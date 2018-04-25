Систему ПВО России назвали одним из самых грозных активов страны
|
|
Российская система ПВО С-300ВМ Антей-2500. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
Статью о российской системе ПВО опубликовал англоязычный интернет-журнал Military Watch Magazine.
Поводом для написания материала стало заявление главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковника Сергея Суровикина о принятии на вооружение к концу 2018 года трех полковых комплектов ЗРС С-400 "Триумф", а также новых "Панцирей" и зенитных ракетных систем С-300ВМ "Антей-2500". Генерал также напомнил, что в 2017 году в войска передали четыре полковых комплекта "Триумфов". Также он отметил, что Москву и центральный промышленной район РФ прикрывают пять полков ПВО, оснащенных ЗРС С-400.
Россия и СССР, отмечает автор, долгое время уделяли первостепенное внимание защите Москвы. Этим объясняется тот факт, что С-400 пошли на экспорт только тогда, когда достаточное их количество поставили на защиту столицы. Между тем растущее количество запросов от заказчиков со всего мира, в числе которых оказались Китай, Турция, Саудовская Аравия, Катар и Алжир, вынудило ускорить производство зенитных ракетных систем для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса. Некоторые покупатели, например Турция, попросили ускорить поставки С-400 в связи с появлением угроз безопасности.
В скором времени ожидается заключение контрактов на поставки "Триумфов" в Индию и Ирак. Масштабы распространения российской зенитной ракетной системы стали настолько велики, что США расценили это как угрозу их способности распространять свое влияние за рубежом.
К концу 2018 года Россия также укрепит свою систему ПВО ракетно-пушечными "Панцирями" и зенитными ракетными системами С-300ВМ, специализирующимися, как следует из статьи, на уничтожении ракет. Особое внимание автора также привлекли сообщения СМИ о гиперзвуковых ракетах для "Панцирей", играющих вспомогательную роль при дальнобойных противовоздушных системах. По его мнению, новое оружие сделает удары "Панцирей" более эффективными.
Также в комплекс ПВО включены и другие системы средней и малой дальности, такие как "Торы" и "Буки". Они размещаются рядом с комплексами большой дальности, образуя интегрированную многоуровневую систему противовоздушной обороны, преодолеть которую крайне сложно.
В 2020 году в эту систему интегрируют новые ЗРС С-500, способные уничтожать самолеты-невидимки, баллистические ракеты и даже низкоорбитальные космические спутники. Это еще больше укрепит российскую сеть ПВО. По мнению автора, с точки зрения затрат создание подобной сети гораздо эффективнее , чем формирование большого флота боевых самолетов. Кроме того, эта система частично освобождает ВКС РФ от необходимости защищать воздушное пространство, позволяя им выполнять и другие роли в случае войны.
Таким образом, констатирует автор, система ПВО остается одним из самых грозных активов России.
Илья Максимов
|
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.04.2018 Гроза "стелс"-целей и спутников: что известно о новой системе ПВО России С-500
02.11.2017 Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
22.08.2017 Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
28.04.2017 ГПВ-2025: Ставка на интеллектуальное оружие
13.03.2013 Будущее закладывается сегодня
29.01.2013 Армии XXI века: звон мечей и стон булата
11.04.2012 На уровень выше
07.02.2012 Узкое место гособоронзаказа