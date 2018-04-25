Ан-70 плюс зарубежные комплектующие. Украина показала Ан-77

Украинский концерн "Антонов" показал в соцсетях вылет прототипа военно-транспортного самолета Ан-77 на авиашоу в Турции.

https://realist.online/

В период с 25 по 29 апреля 2018 года ГП "Антонов" будет участвовать в международном авиасалоне Eurasia-2018, который пройдет в городе Анталья, Турция. На статической стоянке и в программе демонстрационных полетов будут продемонстрированы средние транспортные самолеты Ан-178 и Ан-77. Они прибыли в Турцию 22 апреля.

По заявлению разработчиков, самолет может перевозить крупногабаритную и тяжелую военную технику, вертолеты, личный состав.

Отмечается, что Ан-77 – турбовинтовой средний военно-транспортный самолет, модернизированная версия российского транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70 под двигатели CFM56-5А1 и авионику мировых производителей. Последний создавался Украиной в кооперации с Россией, которая поставляла "Антонову" до 90 процентов комплектующих самолета. После прекращения военно-технического сотрудничества между Россией и Украиной работы по Ан-70 были свернуты.