Ан-70 плюс зарубежные комплектующие. Украина показала Ан-77
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Украинский концерн "Антонов" показал в соцсетях вылет прототипа военно-транспортного самолета Ан-77 на авиашоу в Турции.
https://realist.online/
В период с 25 по 29 апреля 2018 года ГП "Антонов" будет участвовать в международном авиасалоне Eurasia-2018, который пройдет в городе Анталья, Турция. На статической стоянке и в программе демонстрационных полетов будут продемонстрированы средние транспортные самолеты Ан-178 и Ан-77. Они прибыли в Турцию 22 апреля.
По заявлению разработчиков, самолет может перевозить крупногабаритную и тяжелую военную технику, вертолеты, личный состав.
Отмечается, что Ан-77 – турбовинтовой средний военно-транспортный самолет, модернизированная версия российского транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70 под двигатели CFM56-5А1 и авионику мировых производителей. Последний создавался Украиной в кооперации с Россией, которая поставляла "Антонову" до 90 процентов комплектующих самолета. После прекращения военно-технического сотрудничества между Россией и Украиной работы по Ан-70 были свернуты.
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24.04.2018
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Makc
526
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№1
25.04.2018 08:31
A tam VSYO zarubezhnoe. Dlya Ukraini, Rossiya - zarubezhye.
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ID: 1701
2901
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№2
25.04.2018 09:38
Жовтоблакитный котик спрятал голову в коробку от ботинок и теперь его никто не видит.
Закрасили российский флажок и название Ан-70 и дело в шляпе.
Самолёт теперь украинский и проблем с комплектующими из России нет:
винтовентиляторы из подмосковного Ступино, откуда и их регуляторы, 14000-сильные редукторы – из Москвы, управление и топливная автоматика – из Уфы и Омска. Запорожскими остаются газогенераторы и часть агрегатной «обвязки», но металл на 100% российский. Далее: авионика – из Санкт-Петербурга и Москвы, воздушные системы – из Москвы и Нижнего Новгорода, комплекс связи – из Нижнего Новгорода и Новосибирска, электрооборудование – из Москвы, Кирова и Саратова, шасси – из Нижнего Новгорода и Балашихи, вспомогательная силовая установка – из Ступино и т.д.
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BorSch
5303
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№3
25.04.2018 19:12
Цитата, q
Украинский концерн "Антонов" показал в соцсетях вылет прототипа военно-транспортного самолета Ан-77В чем юмор?
Двигатель CFM56-5А1 - турбореактивный (ТРД), с тягой 11300 кгс., предназначен для самолета Airbus A320.
На видео "Ан-77" - наш винтовентилятор СВ-27.
Макс. взлетная масса A320 - 78 т., Ан-70 - 135 т., то есть двигателей понадобится 4.
ТРД, в отличие от винтовентилятора, не сможет обеспечить дополнительный обдув крыла, а значит уникальный короткий разбег Ан-70 при взлете.
Еще:
Сухая масса CFM56-5А1 - 2270 кг., "родного" Д-27 - 1650 кг., т.е. двигательная установка получится на 2480 кг. тяжелее, следовательно нужно усиливать крыло.
И что это за мутант получится?
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Peter Tsk
4432
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№4
25.04.2018 19:38
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BorSch
5303
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№5
25.04.2018 19:46
Нет, не видел, спасибо.
Эта модель - хорошо переработанный Ан-70: винглеты, измененная форма вертикального стабилизатора (хвоста)...
Может получиться очень, очень сильный конкурент Ил-76.
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forumow
4716
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№6
25.04.2018 20:07
Цитата, BorSch сообщ. №3
Двигатель CFM56-5А1 - турбореактивный (ТРД), с тягой 11300 кгс., предназначен для самолета Airbus A320. Сухая масса CFM56-5А1 - 2270 кг.А если 2 x Д-18Т: Тяга, кгс (кН) - 23430 (229,85). Сухая масса (с реверсом), кг - 4100
Или что то из этого: https://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric_CF6
Пара движков из этого семейства стоит на Кавасаки C-2 - японском однокласснике Ан-70 и A400.
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Peter Tsk
4432
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№7
25.04.2018 20:31
Цитата, BorSch сообщ. №5
Может получиться очень, очень сильный конкурент Ил-76.- у Ан-70 размах крыльев меньше и площадь квадратов 200, а у Ил'а - 300.
Перепроверился: 44,06 м / 50,5 м.
Новое крыло? Кто же им его делать будет?
Не, "не взлетит" (с)
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forumow
4716
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№8
25.04.2018 20:49
Цитата, Peter Tsk сообщ. №7
- у Ан-70 размах крыльев меньше и площадь квадратов 200, а у Ил'а - 300Тогда и фюзеляж надо удлинить, а то выйдет несуразно. В итоге получится вот это:
http://www.airwar.ru/enc/craft/y20.html
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BorSch
5303
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№9
25.04.2018 21:09
Цитата, Peter Tsk сообщ. №7
у Ан-70 размах крыльев меньше и площадь квадратовЭто ни о чем не говорит, разве что о перетяжеленности (несовершенстве) устаревшей конструкции Ил-76. Лучше сравнить эксплуатационные характеристики:
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