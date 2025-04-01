Поставка С-300 была бы логична с учетом способности данных ЗРС прикрыть особо важные объекты Сирии - Шаманов "Интерфаксу"



Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Источник: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.Источник: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Решение о поставках С-300 в Сирию должно приниматься с учетом мнений Турции и Ирана

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Поставка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 в Сирию была бы логична с учётом потенциала данных комплексов, позволяющего защитить особо важные объекты Сирийской Арабской Республики, заявил "Интерфаксу" во вторник глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"С-300 при защите воздушного пространства Сирии сможет прикрыть территорию страны и особо важные объекты на высотах до 10 тысяч метров, а это основные высоты ударного эшелона фронтовой авиации", - сказал В.Шаманов.

Он заметил, что "в этой связи поставка С-300 была бы логична, если бы такое решение было бы принято странами согарантами: Россией, Турцией и Ираном".

"Тогда бы многие задумались о желании погреть свои интересы за счет Сирийской Арабской Республики", - добавил глава комитета.

По словам В.Шаманова, если решение будет принято, то "возможности нашего военно-промышленного комплекса позволят осуществить такие поставки, но решение должны принять руководители трех государств: России, Ирана и Турции".

Вместе с тем он отметил, что "те средства, которые имеются у сирийских ПВО, как показала эта "фейковая атака" (удар США, Великобритании и Франции по Сирии, - "ИФ"), продемонстрировали свою эффективность, несмотря на то, что они достаточно ранних, советских ещё годов выпуска".

О возможности поставок систем С-300 "Фаворит" Дамаску российские военные и дипломаты заявили после удара 14 апреля западной коалиции по Сирии.

14 апреля США, Британия и Франция нанесли удар по сирийским объектам, которые, по их мнению, связаны с производством химоружия. Западная коалиция заявила, что все ракеты попали в намеченные цели.

Российские военные заявили, что силами ПВО Сирии была сбита 71 из 103 крылатых ракет. По данным Минобороны РФ, сирийцы для отражения удара применили системы и комплексы ПВО советского производства: С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса", а также современный комплекс "Панцирь-С1".