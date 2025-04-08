НПО "Конверсия" создает каталоги гражданской продукции предприятий ОПК



НПО Конверсия.

Источник: rostec.ru НПО Конверсия.Источник: rostec.ru

В рамках открытия творческого кластера "Октава" НПО Конверсия (совместное предприятие Госкорпорации Ростех и ВЭБ) объявила о создании на его территории Единого центра каталогизации продукции гражданского назначения российских предприятий ОПК. До конца 2018 года планируется представить продуктовые каталоги по направлениям "электроника", "энергетика", "городская среда", "медицинская техника".

Маркетинговое продвижение гражданской продукции оборонных предприятий, включая каталогизацию имеющихся продуктов, анализ их рыночных перспектив, разработку стратегии их продвижения, являются ключевыми задачами НПО "Конверсия".

Новый центр создается в партнерстве с Фондом развития промышленности Минпромторга России. Его целью работы станет агрегация информации о существующих продуктах, включая классификацию товаров, интеграцию существующих каталогов и данных по госзакупкам. Таким образом, будет создана унифицированная база данных, доступная через электронные торговые площадки. НПО "Конверсия" выступит в качестве проектного офиса центра, консолидирующего усилия ключевых заинтересованных ведомств и организаций, рассказали в пресс-службе компании.

На первом этапе основной площадкой для размещения каталогов станет Государственная информационная система промышленности (ГИСП). В дальнейшем информация также будет размещена на Единой электронной торговой площадкой, ЕИС в сфере закупок и ряде других электронных торговых площадок.

"В краткосрочной перспективе Центр каталогизации обеспечит наличие проверенной и унифицированной информации о продукции гражданского назначения российских предприятий ОПК на общедоступных электронных площадках. Это позволит значительно увеличить среди их клиентов число гражданских и частных заказчиков и поспособствует росту продаж", – сказал директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.

"Конверсия" уже сформировала каталог продукции по направлению "медицинская техника", обновленная и актуализированная версия которого будет представлена на форуме "Биотехмед" в этом сентябре. Также готовятся к выпуску каталоги по направлениям "электроника", "энергетика", "городская среда". В дальнейшем будут выпущены каталоги продукции гражданского и двойного назначения предприятий ОПК по другим направлениям деятельности.