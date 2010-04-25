Нелепое предложение США включить Россию в список стран-спонсоров терроризма
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Владимир Путин.
Источник: © kremlin.ru
На прошлой неделе сенатор Кори Гарднер (Cory Gardner) внес весьма странное предложение:
"Госдепартамент должен рассмотреть вопрос о том, чтобы включить эту страну в список государственных спонсоров терроризма наряду с ее близкими союзниками Ираном и Сирией. Нравственные доводы в пользу такого шага вполне логичны. Россия нападала на своих соседей Грузию и Украину; она поддерживает кровожадный режим Башара Асада и наших врагов в Афганистане; она ведет активную информационную войну против западных демократий и среди прочего, вмешивалась в 2016 году в американские выборы".
Несмотря на то, что этот ярлык может порадовать тех, кто поддерживает внешнюю агрессивную политику США, это решение является ошибочным, как и намерение Трампа снять с Северной Кореи клеймо государства-спонсора терроризма.
Если правительство не вооружает, не финансирует или иным образом не оказывает помощь группировке, которая занимается международным терроризмом, ее не следует называть спонсором и не следует на нее накладывать санкции по этой причине. Ничто из того, что перечисляет Гарднер, не делает Россию государством-спонсором терроризма. Только если мы не пересмотрим самое понятие терроризма и обозначим этим термином политику, которая не нравится Вашингтону.
Словно для того, чтобы привлечь внимание к неубедительности своего довода, Гарднер открыто утверждает, что Россия якобы поддерживает "Исламское государство" (запрещенная в России организация - прим. ред.), опираясь на неподтвержденную информацию:
"Есть также свидетельства того, что Россия в сирийском конфликте поддерживает обе стороны. Она защищает кровавый режим Асада и одновременно разжигает радикальное повстанческое движение против него. Украинские средства массовой информации сообщают, что Россия оказывает материальную помощь ИГИЛ, а также содействие в вербовке".
Я не уверен, что здесь более абсурдно: тот факт, что Гарднер полагает, что российское правительство действительно поощряет вербовку джихадистов внутри страны, или то, что он основывается на сообщениях украинских новостных изданий, у которых есть множество причин предъявлять все более нелепые претензии к России. Учитывая, какое количество вооружений, поставляемых США, попало в руки "Исламского государства" в прошлом, это не те обвинения, которыми Соединенным Штатам стоит разбрасываться в адрес других государств без убедительных на то оснований.
Предложение Гарднера не имеет под собой никаких оснований и в случае его одобрения, отношения с Москвой могут ухудшиться еще сильнее.
Дэниел Ларисон (Daniel Larison)
The American Conservative, США
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24.04.2018
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