ГП "Антонов" покажет на авиасалоне Eurasia-2018 в Турции новые средние транспортные Ан-77 и Ан-178



Первый прототип военно-транспортного самолета Ан-178 на авиасалоне Dubai Airshow-2015, ноябрь 2015 года.

Источник: Aviation Week Первый прототип военно-транспортного самолета Ан-178 на авиасалоне Dubai Airshow-2015, ноябрь 2015 года.Источник: Aviation Week

ГП "Антонов" (Киев) представит новые средние транспортные Ан-77 и Ан-178 на международном авиасалоне Eurasia-2018, который пройдет 25-29 апреля в Анталье (Турция).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в пресс-службе предприятия, прибывшие в Турцию 22 апреля новые украинские транспортники примут участие в программе демонстрационных полетов выставки, а также будут презентованы потенциальным заказчикам на статической стоянке.

Как отметили в пресс-службе, в рамах участия в работе Eurasia-2018, ГП "Антонов" планирует проведение ряда встреч и переговоров с представителями правительственных структур, промышленных предприятий и авиаперевозчиков Турции и других стран с целью обсуждения направлений сотрудничества по программам среднего транспортного Ан-178, семейства региональных пассажирских нового поколения Ан-148/Ан-158, перспективного военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-77, беспилотных авиационных комплексов.

"Все эти программы планируется развивать и выполнять в рамках широкой международной кооперации", - напомнили в ГП "Антонов".

Ан-178 создается на замену Ан-12, по оценкам специалистов, в ряде регионов также может стать современной заменой американскому С-160. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры 1С. В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано порядка 200 компаний из 15 стран. Сегодня ГП "Антонов" продвигает программу Ан-178 в том числе, в странах Ближнего Востока и Средней Азии: интерес к новому украинскому транспортнику уже подтвердили ОАЭ, КНР и Азербайджан.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в отрасли, в настоящее время ГП "Антонов" также ведет переговоры с европейскими странами НАТО о совместном развитии программы Ан-178.

Новый средний военно-транспортный Ан-77 является модификацией военно-транспортного Ан-70 короткого взлета и посадки максимальной грузоподъемностью 47 тонн.

В ходе международной Dubai Airshow-2017 в ноябре прошлого года, ГП "Антонов" озвучило планы по модернизации Ан-70 в рамках международной кооперации с участием Саудовской Аравии, ОАЭ и Турции. Мероприятия отрабатываемой программы модернизации включают, в том числе, оснащение транспортника новой авионикой, а также обеспечение импортозамещения российских комплектующих. В рамках модернизации также планируется расширить характеристики самолета за счет передовых цифровых систем.

Вместе с тем, сегодня Украина предлагает сотрудничество по программе Ан-77 также и западным партнерам. По данным ГП "Антонов", одним из отрабатываемых направлений развития программы рассматривается сотрудничество с США: по оценкам украинской стороны, Ан-77 может занять нишу между С-130 с коммерческой нагрузкой до 21 тонн и С-17 - до 76 тонн.

Унифицированный под требования НАТО вариант Ан-70 максимальной грузоподъемностью 47 тонн - Ан-7Х получил высокие оценки специалистов и рассматривался на определенном этапе в качестве базового варианта нового европейского среднего транспортника. По своим характеристикам Ан-70 превосходит существующие аналоги, включая европейский самолет А400М, в сравнении с которым у него вдвое ниже стоимость покупки и эксплуатации.

ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".

Международная авиавыставка Eurasia в Анталье - ежегодная международная выставка инфраструктуры гражданской авиации и аэропортов. По данным организаторов, в работе Eurasia-2018 ожидается участие представителей из более, чем 100 стран, а также гражданские и военные делегации.