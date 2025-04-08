США подталкивают страны мира к новой гонке вооружений - Шойгу



Сергей Шойгу.

Источник: Сергей Карпачев Сергей Шойгу.Источник: Сергей Карпачев

Пекин. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - США подталкивают государства мира к новой гонке вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы являемся свидетелями трансформации международных отношений, их перехода к многополярной системе, которая характеризуется перераспределением сфер влияния и ужесточением конкуренции за региональное и глобальное лидерство. В этих условиях Соединённые Штаты желают сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, включая военные, подталкивают страны к новой гонке вооружений", - сказал С.Шойгу, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Вместе с тем, - отметил С.Шойгу, - Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнёрами. Это подтверждают новые американские доктринальные документы в сфере национальной безопасности и обороны, стремление подвергнуть ревизии важнейшие международные договорённости, включая решения ООН и базовые принципы Всемирной торговой организации".

По оценке министра обороны РФ, "США, не стесняясь, декларируют, что не устраивающие их тенденции в международной политике и мировой экономике могут быть скорректированы путём опоры на военную мощь".