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Источники сообщили о выходе из строя второго за неделю спутника "Глонасс"

25.04.2018 Интерфакс-АВН 659 0
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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник: politikus.ru

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Второй за неделю спутник "Глонасс-М" перестал передавать сигнал, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Космический аппарат "Глонасс-М" номер 723 перестал передавать сигнал", - сказал источник.

Ранее сообщалось о выходе из строя спутника "Глонасс-М" номер 734.

Таким образом, на орбите продолжают действовать 22 спутника "Глонасс-М".

Для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника "Глонасс-М", на территории России - 18.

Ранее сообщалось, что Россия запустит летом новый спутник "Глонасс-М" взамен вышедшего из строя 19 апреля космического аппарата.

"Принято решение заменить космический аппарат "Глонасс-М" № 734, у которого 19 апреля пропал навигационный сигнал, новым спутником, который будет запущен с Плесецка в середине июня", - сказал источник. Он сообщил, что для запуска спутника будет использована ракета-носитель "Союз 2.1Б". "Новый спутник будет носить номер 756. Это будет спутник из наземного резерва, который в общей сложности насчитывает шесть аппаратов", - сказал источник.

Как сообщалось, навигационный сигнал у спутника "Глонасс-М" № 734 пропал 19 апреля. По данным информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, спутник был временно выведен на техобслуживание. Космический аппарат был запущен в декабре 2009 года и выработал свой ресурс полтора года назад.
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Проекты
ГЛОНАСС
Союз-2 РН

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