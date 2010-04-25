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Китай в мае запустит три спутника для лунной миссии "Чанъэ-4"

25.04.2018 ТАСС 321 0
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Ракета-носитель "Чанчжэн-3B"
Ракета-носитель "Чанчжэн-3B".
Источник: © AP Photo

На орбиту Луны выведут два малых спутника, которые будут использоваться для экспериментов в сфере низкочастотной радиоастрономии

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Китай в мае 2108 года планирует запустить в космос спутник-ретранслятор "Цюэцяо" (букв. с китайского "Сорочий мост") для обеспечения связи с автоматической межпланетной станцией "Чанъэ-4" при ее предстоящей посадке на обратную сторону Луны. Как сообщил во вторник заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа, также будут выведены два малых спутника для проведения низкочастотных исследований неба Луны.

"Запуск аппарата "Чанъэ-4" является одной из важных задач CNSA. Это также яркое событие в мировой космонавтике, к которому приковано внимание многих", - отметил он. "Планируем осуществить два запуска. Первым из них станет запланированный на май запуск спутника-ретранслятора для "Чанъэ-4", - сообщил У Яньхуа.

"Этот аппарат будет находиться в точке гравитационного равновесия Земли и Луны L2 (одна из точек Лагранжа - прим. ТАСС) и будет обеспечивать связь для "Чанъэ-4", - рассказал он. "Это произойдет впервые в истории человечества", - подчеркнул специалист.

Он также сообщил, что в ходе этого запуска на орбиту Луны будут выведены два малых спутника - "Лунцзян-1" и "Лунцзян-2", разработанные Харбинским политехническим университетом. Они будут использоваться для экспериментов в сфере низкочастотной радиоастрономии. Аппараты будут летать вместе и вести наблюдение за небом Луны на длинных волнах, что соответствует крайне низкому частотному диапазону.

По его словам, запуск самой автоматической межпланетной станции "Чанъэ-4" с посадочным модулем и луноходом запланирован на конец этого года.
24.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Китай
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CNSA
Проекты
CLEP
Луна

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