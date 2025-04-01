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Запуск российского спутника "Электро-Л" планируется на конец 2018 года

25.04.2018 ТАСС 358 0
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Электро-Л
Тихий океан: тайфун «Нору». Снимок с «Электро-Л».
Источник: РКС

Ранее СМИ сообщали, что запуск может быть перенесен, так как спутник будет проходить тепловакуумные испытания до конца года

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Электро-Л" номер три планируется на конец 2018 года с космодрома Байконур и пока не переносится на 2019 год. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

Ранее ряд СМИ сообщил, что запуск "Электро-Л" номер три может быть перенесен, так как спутник будет проходить до конца года тепловакуумные испытания.

"Космический аппарат изготавливается исходя из срока запуска в 2018 году. Решение о запуске принимает комиссия. Срок планирования - отсчитайте от конца года три месяца, начиная с октября, тогда будет понятно, запускаем мы в этом году или уходим на следующий", - сказал Хайлов.

По его словам, аппарат изготавливается по графику.

Он сообщил, что в этом году также планируется запустить еще три спутника ДЗЗ - аппарат "Метеор" и два "Канопуса". Все три будут запущены с космодрома Восточный в конце ноября-декабре, уточнил он.

Отвечая на вопрос, могут ли быть перенесены эти пуски, Хайлов пояснил, что все решения будут приниматься на оперативных планированиях за три месяца до пусков.

"Электро-Л" номер 1 был отправлен в космос в начале 2011 года, сейчас он используется в ограниченном режиме. "Электро-Л" номер 2 был запущен 11 декабря 2015 года.
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Восточный Космодром

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