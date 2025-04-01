Запуск российского спутника "Электро-Л" планируется на конец 2018 года
|
|
Тихий океан: тайфун «Нору». Снимок с «Электро-Л».
Источник: РКС
Ранее СМИ сообщали, что запуск может быть перенесен, так как спутник будет проходить тепловакуумные испытания до конца года
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Электро-Л" номер три планируется на конец 2018 года с космодрома Байконур и пока не переносится на 2019 год. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.
Ранее ряд СМИ сообщил, что запуск "Электро-Л" номер три может быть перенесен, так как спутник будет проходить до конца года тепловакуумные испытания.
"Космический аппарат изготавливается исходя из срока запуска в 2018 году. Решение о запуске принимает комиссия. Срок планирования - отсчитайте от конца года три месяца, начиная с октября, тогда будет понятно, запускаем мы в этом году или уходим на следующий", - сказал Хайлов.
По его словам, аппарат изготавливается по графику.
Он сообщил, что в этом году также планируется запустить еще три спутника ДЗЗ - аппарат "Метеор" и два "Канопуса". Все три будут запущены с космодрома Восточный в конце ноября-декабре, уточнил он.
Отвечая на вопрос, могут ли быть перенесены эти пуски, Хайлов пояснил, что все решения будут приниматься на оперативных планированиях за три месяца до пусков.
"Электро-Л" номер 1 был отправлен в космос в начале 2011 года, сейчас он используется в ограниченном режиме. "Электро-Л" номер 2 был запущен 11 декабря 2015 года.
|
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.04.2018 В России отмечают День космонавтики
13.04.2018 "Роскосмос" назвал стоимость пуска "Союз-5"
12.02.2018 Нестыковочка: почему отменили старт "Союза"
02.02.2018 Следующие два запуска с Восточного намечены на октябрь-ноябрь
02.02.2018 Российские спутники "Канопус-В" №3 и №4 выведены на орбиты
02.02.2018 Третий старт ракеты-носителя "Союз-2" состоится с космодрома Восточный
30.01.2018 Рабочих артелей в Зейском районе эвакуируют перед запуском с космодрома Восточный
09.01.2018 "Роскосмос" заранее похвастался солидным ростом прибыли