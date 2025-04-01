На все ракеты, запускаемые с Восточного, будут устанавливаться видеокамеры
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Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с Восточного. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
В ведомстве отметили, что камеры также устанавливаются на разгонные блоки "Фрегат"
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует устанавливать видеокамеры на ракеты-носители при всех последующих запусках с космодрома Восточный.
Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель генерального директора госкорпорации по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.
"Сейчас запуски с Восточного обеспечиваются камерами, установленными на ракетах-носителях "Союз". И на каждом следующем пуске с Восточного будет также", - сказал Хайлов.
По его словам, когда идет выведение разгонного блока и полезной нагрузки на промежуточную орбиту, работает камера, которая в реальном времени показывает полет ракеты. "Это технологическое телевидение, после запуска запись выкладывается для всеобщего просмотра", - уточнил он.
Хайлов также добавил, что на разгонные блоки "Фрегат" также устанавливаются камеры, чтобы отследить выведение полезной нагрузки на расчетную орбиту.
Первый в этом году пуск с Восточного состоялся 1 февраля, на орбиту были выведены российские аппараты "Метеор" и два "Канопуса", а также девять малых спутников из разных стран. На этот год планируется еще два пуска с Восточного - в ноябре-декабре намечено запустить еще один аппарат "Метеор" и два спутника "Канопус".
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24.04.2018
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