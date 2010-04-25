Береговая охрана Аргентины в ближайшее время получит первые катера класса "Шалдаг"
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Собранный на судостроительном заводе в Тюркане (Баку) для Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана головной скоростной сторожевой катер S-301 израильского типа Shaldag Mk V постройки израильской компании Israel Shipyards. 18.07.2014.
Источник: Пресс-служба президента Азербайджана
ЦАМТО, 24 апреля. Израильская компания Israel Shipyards Ltd отгрузила первые два скоростных ракетных катера класса "Шалдаг" Mk.2, предназначенные для Береговой охраны Аргентины.
Как сообщал ЦАМТО, в январе 2017 года правительство Аргентины объявило о заключении в декабре 2016 года с израильской компанией Israel Shipyards Ltd контракта на поставку четырех патрульных катеров класса "Шалдаг" (Shaldag) и системы наблюдения за границей общей стоимостью 84 млн. долл.
Контракт был заключен в рамках соглашения, подписанного Министерством безопасности Аргентины и Управлением международного военного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT). Стоимость катеров составляет 49 млн. долл., системы наблюдения – 35 млн. долл.
Катера будут применяться для патрулирования районов вблизи границ с Парагваем и Бразилией, противодействия контрабанде, незаконному обороту наркотиков и торговле людьми.
По информации Jane's Defence Weekly, входящая в состав Министерства безопасности Береговая охрана Аргентины недавно получила средства на закупку нового оборудования, включая вертолеты, скоростные патрульные катера и индивидуальную экипировку. В планы также входит замена патрульных кораблей класса "Мантилья" испанской постройки более современными катерами.
Длина катера "Шалдаг" составляет 25,5 м, ширина – 6 м, осадка – 1 м, водоизмещение – 58 т. Катер развивает максимальную скорость 48 узлов (90 км/час), крейсерская скорость – от 12 до 20 узлов. Экипаж – 10 человек.
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24.04.2018
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