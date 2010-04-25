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Министр обороны России заявил о постановочном характере якобы имевшей место химатаки в сирийской Думе

25.04.2018 ЦАМТО 280 0
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Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 24 апреля. В Пекине проходит совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С большим вниманием было выслушано его участниками выступление главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу.

"Нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения. Зачастую этот фактор используется в провокационных целях, чтобы посеять хаос среди населения, сформировать у мирового сообщества ложное представление о конфликте. Последний пример – явно постановочный характер якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума", – заявил министр обороны России, подчеркнув, что США и примкнувшие к ним Великобритания и Франция, "не дожидаясь расследования, в нарушение всех международных норм нанесли ракетные удары по территории суверенного государства".

Сергей Шойгу отметил, что факты говорят о том, что основной целью США и возглавляемой ими коалиции в Сирии является не борьба с ИГИЛ, а закрепление своего военного и экономического присутствия в регионе.

Глава российского военного ведомства сообщил, что "после разгрома так называемого Исламского государства боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию, где создаются новые террористические ячейки".

"Ситуация осложняется еще и тем, – подчеркнул министр обороны России, – что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты".

"Так, беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, способны действовать на расстояния более 100 км. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. Применение таких средств поражения в густонаселенных районах может иметь катастрофические последствия", – заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ обратил особое внимание на тот факт, что планы боевиков по созданию на территории Сирии псевдохалифата сорваны, от террористов освобождена большая часть страны, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия.

При этом Сергей Шойгу подчеркнул, что ситуация в Сирии стала меняться к лучшему "в 2015 году, после начала операции российских Воздушно-космических сил и создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
24.04.2018
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