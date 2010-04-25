Конкурентная борьба в рамках программы закупки для ВВС Германии новых самолетов для замены "Торнадо" обострилась до предела



Истребитель F-35.

Источник: rg.ru Истребитель F-35.Источник: rg.ru

ЦАМТО, 24 апреля. Проект сотрудничества между Францией с Германией по разработке нового боевого самолета станет неактуальными, если в Берлине примут решение о приобретении американских истребителей F-35 "Лайтнинг-2".

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на газету Welt am Sonntag, об этом заявил главный исполнительный директор Airbus Defense and Space Дирк Хоке (Dirk Hoke).

Испанское издание напоминает, что командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Карл Мюльнер (Karl Mullner) в начале этого года был предупрежден высшими должностными лицами Минобороны о том, что если он еще раз публично упомянет F-35 как предпочтительного кандидата на замену парка списываемых боевых самолетов "Торнадо", то будет уволен. Как теперь стало известно, глава "Люфтваффе" будет отстранен от должности в мае, поскольку не изменил свою позицию, и продолжал лоббировать проект закупки американских истребителей.

Директор департамента космического и оборонного секторов франко-германского консорциума заявил Infodefensa.com, что если Карл Мюльнер через месяц действительно будет уволен за поддержку, которую он оказал американцам, закупка Германией самолетов компании Lockheed Martin станет крайне маловероятной.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Германии 11 декабря 2017 года объявило, что европейский истребитель "Тайфун" является предпочтительным кандидатом на замену имеющегося парка самолетов "Торнадо", которые планируется списать в период 2025-2030 гг.

Позиция немецкого министерства противоречила мнению командующего ВВС Германии генерал-лейтенанта Карла Мюльнера, который публично заявлял о том, что истребитель F-35 "Лайтниг-2" компании Lockheed Martin является предпочтительным кандидатом в коротком списке претендентов на замену самолетов "Торнадо".

В письме парламентариям от партии "Зеленых" заместитель министра обороны Ральф Брауксьепе (Ralf Brauksiepe) пояснил, что американский истребитель F-35 "Лайтнинг-2", а также F-15 "Игл" и F/A-18 "Супер Хорнет" были "дополнительными вариантами". Немецкие ВВС действительно заявляли, что F-35 по техническим характеристикам является наиболее подходящим преемником самолета "Торнадо", однако это мнение не является официальной позицией федерального правительства.

Истребитель EF-2000 "Тайфун" разработки консорциума Eurofighter является совместным проектом британской группы BAE, французского концерна Airbus и итальянской группы Finmeccanica. Неудивительно, что предпочтение Министерства обороны Германии отдается именно этому самолету. Тем более что Франция и Германия в начале 2017 года заявили о начале совестных работ над созданием нового европейского истребителя FCAS (Future Combat Air System), а в июле 2017 года канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение, направленное на реализацию данного проекта. На этой неделе Париж и Берлин планируют подписать дополнительное соглашение о расширении совместных проектов по разработке военных самолетов.

О крайне нервозной ситуации говорит тот факт, что летом прошлого года группа высокопоставленных офицеров "Люфтваффе" провела совещание с официальными представителями США в Бонне с целью более подробного ознакомления с возможностями F-35 ввиду его возможного приобретения. О проведении такого совещания запросило само руководство ВВС Германии в рамках "углубленного анализа решений, доступных на рынке".

Интерес, проявленный к F-35 немецкими военными, застал многих руководителей европейского оборонного сектора врасплох. Впоследствии на руководство "Люфтваффе" было оказано давление, чтобы оно изменило свою позицию.

Концерн Airbus в прошлом месяце объявил, что уже начал контактировать в рабочем порядке с Германией и Испанией с целью разработки истребителя нового поколения, который заменит EF-2000 "Тайфун".

Планируется, что Берлин объявит о выборе нового самолета для замены парка истребителей "Торнадо" в середине этого года.