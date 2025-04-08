Главком Сухопутными войсками обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана
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Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков провел в Москве переговоры со своим коллегой из Пакистана генералом Камаром Джавед Баджвой, сообщает Минобороны РФ.
"В ходе переговоров обсуждались вопросы двухстороннего военного сотрудничества, проведение совместных российско-пакистанских учений "Дружба-2018", а также участие пакистанских команд в Армейских международных играх-2018", - сообщили в российском военном ведомстве.
Также в ходе визита в Москву главнокомандующий Сухопутными войсками Пакистана возложил венок к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены, а затем военная делегация посетила музей Вооруженных сил России.
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24.04.2018
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