Главком Сухопутными войсками обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана



Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков провел в Москве переговоры со своим коллегой из Пакистана генералом Камаром Джавед Баджвой, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы двухстороннего военного сотрудничества, проведение совместных российско-пакистанских учений "Дружба-2018", а также участие пакистанских команд в Армейских международных играх-2018", - сообщили в российском военном ведомстве.

Также в ходе визита в Москву главнокомандующий Сухопутными войсками Пакистана возложил венок к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены, а затем военная делегация посетила музей Вооруженных сил России.