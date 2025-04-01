Военные на учениях на Курилах отразили высадку десанта условного противника



Курилы. Россия. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Курилы. Россия. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В маневрах участвовали более 2,5 тыс. человек

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек приняли участие в учениях на Курилах, в ходе которых военные уничтожили воздушный и морской десант условного противника. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

"Военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения Восточного военного округа совместно с военнослужащими подразделений Воздушно-десантных войск осуществили высадку тактического воздушного десанта на один из островов Малой Курильской гряды. К учению привлекалось свыше 2,5 тыс. человек, было задействовано порядка 800 единиц техники, в частности танки Т-72Б, артиллерийские орудия разного калибра, в том числе САУ [самоходные артиллерийские орудия] "Гвоздика", "Акация", РСЗО [реактивные системы залпового огня] "Град" противотанковые орудия "Рапира", минометы, порядка восьми летательных аппаратов (Ми-8АМТШ), три боевых надводных корабля ТОФ [Тихоокеанского флота]", - сообщил Гордеев.

В одном из эпизодов учений военные отработали противодесантную оборону острова в условиях активного применения условным противников средств радиоэлектронной борьбы. Обороняющихся прикрывали экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, расчеты "Градов" и артиллерийские установки "Гиацинт". Военные уничтожили десантно-диверсионные силы условного противника и предотвратили высадку "вражеского" морского и воздушного десанта.

На этапе боевой стрельбы военные уничтожили надводные цели, имитирующие корабли условного противника. Огонь корректировали расчеты беспилотников "Орлан-10".