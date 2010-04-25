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Шойгу: РФ рассчитывает на поддержку членов ШОС в восстановлении Сирии как единой страны

25.04.2018 ТАСС 237 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Дружинин/ТАСС

Министр обороны отметил, что "для возрождения Сирии" необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на поддержку государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в восстановлении Сирии как единой и неделимой страны. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого, неделимого государства. Но для достижения этой цели необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества", - сказал Шойгу, выступая в Пекине на совещании министров обороны стран, входящих в ШОС.

"Рассчитываем на поддержку государств-членов ШОС", - подчеркнул министр.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан.
24.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Индия
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