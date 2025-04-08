Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу заявил, что США подталкивают страны мира к новой гонке вооружений

25.04.2018 ТАСС 501 0
0
Понравилась новость?
 0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнерами

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты подталкивают другие страны к новой гонке вооружений, при этом они не готовы к равноправному сотрудничеству даже с традиционными партнерами. Об этом заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы являемся свидетелями трансформации международных отношений, их перехода к многополярной системе, которая характеризуется перераспределением сфер влияния и ужесточением конкуренции за региональное и глобальное лидерство. В этих условиях Соединенные Штаты желают сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, включая военные, подталкивают страны к новой гонке вооружений", - сказал Шойгу, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Вместе с тем Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнерами. Это подтверждают новые американские доктринальные документы в сфере национальной безопасности и обороны, стремление подвергнуть ревизии важнейшие международные договоренности, включая решения ООН и базовые принципы Всемирной торговой организации", - добавил министр.

По оценке главы Минобороны РФ, "США, не стесняясь, декларируют, что не устраивающие их тенденции в международной политике и мировой экономике могут быть скорректированы путем опоры на военную мощь".
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ШОС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:51
  • 8
"Адмирал Кузнецов" будет умеренно модернизирован
  • 25.04 22:17
  • 17
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 25.04 22:10
  • 7197
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.04 21:55
  • 45
Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
  • 25.04 21:09
  • 9
Ан-70 плюс зарубежные комплектующие. Украина показала Ан-77
  • 25.04 20:55
  • 2
Глобальный удар: медленно и печально
  • 25.04 20:42
  • 1
Илон Маск планирует впервые испытать корабль для полета на Марс в 2019 году
  • 25.04 20:31
  • 3
Россия тренируется сбивать истребители США
  • 25.04 20:17
  • 2
Посол США в России рассказал о желании Трампа общаться с Путиным
  • 25.04 20:11
  • 3
Безлюдный флот
  • 25.04 19:59
  • 1
Впереди "Терминатора"
  • 25.04 19:56
  • 9
"Тракторные заводы" разберут на компоненты
  • 25.04 19:51
  • 175
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 25.04 19:45
  • 1
Мозги для конверсии
  • 25.04 16:58
  • 1
Ракетный удар крейсера "Варяг" показали на видео
другие обсуждаемые темы