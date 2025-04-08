Шойгу заявил, что США подталкивают страны мира к новой гонке вооружений



Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнерами

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты подталкивают другие страны к новой гонке вооружений, при этом они не готовы к равноправному сотрудничеству даже с традиционными партнерами. Об этом заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы являемся свидетелями трансформации международных отношений, их перехода к многополярной системе, которая характеризуется перераспределением сфер влияния и ужесточением конкуренции за региональное и глобальное лидерство. В этих условиях Соединенные Штаты желают сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, включая военные, подталкивают страны к новой гонке вооружений", - сказал Шойгу, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Вместе с тем Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнерами. Это подтверждают новые американские доктринальные документы в сфере национальной безопасности и обороны, стремление подвергнуть ревизии важнейшие международные договоренности, включая решения ООН и базовые принципы Всемирной торговой организации", - добавил министр.

По оценке главы Минобороны РФ, "США, не стесняясь, декларируют, что не устраивающие их тенденции в международной политике и мировой экономике могут быть скорректированы путем опоры на военную мощь".