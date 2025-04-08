Шойгу заявил, что США подталкивают страны мира к новой гонке вооружений
|
|
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Глава Минобороны РФ подчеркнул, что Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнерами
ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты подталкивают другие страны к новой гонке вооружений, при этом они не готовы к равноправному сотрудничеству даже с традиционными партнерами. Об этом заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня мы являемся свидетелями трансформации международных отношений, их перехода к многополярной системе, которая характеризуется перераспределением сфер влияния и ужесточением конкуренции за региональное и глобальное лидерство. В этих условиях Соединенные Штаты желают сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, включая военные, подталкивают страны к новой гонке вооружений", - сказал Шойгу, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Вместе с тем Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнерами. Это подтверждают новые американские доктринальные документы в сфере национальной безопасности и обороны, стремление подвергнуть ревизии важнейшие международные договоренности, включая решения ООН и базовые принципы Всемирной торговой организации", - добавил министр.
По оценке главы Минобороны РФ, "США, не стесняясь, декларируют, что не устраивающие их тенденции в международной политике и мировой экономике могут быть скорректированы путем опоры на военную мощь".
|
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.04.2018 США подталкивают страны мира к новой гонке вооружений - Шойгу
25.04.2018 Шойгу: инцидент с химоружием в сирийском городе Дума носил явно постановочный характер
11.04.2018 Организация против хаоса
05.04.2018 Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
07.11.2017 "Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
27.04.2017 Шойгу обсудит проблемы безопасности в мире с коллегами из ряда стран
19.04.2017 НАТО нечего сказать