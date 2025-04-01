Спецназ впервые использовал броневики "Тайфун-К" на учениях под Новосибирском



Опытные образцы защищенных автомобилей "Тайфун-К" КамАЗ-63969 (слева) и КамАЗ-63968 (справа).

Источник: ОАО "КАМАЗ" Опытные образцы защищенных автомобилей "Тайфун-К" КамАЗ-63969 (слева) и КамАЗ-63968 (справа).Источник: ОАО "КАМАЗ"

Сообщается, что их сценарий готовился с учетом опыта конфликта в Сирии

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Подразделения спецназа Центрального военного округа (ЦВО) впервые на учениях под Новосибирском использовали новые бронеавтомобили "Тайфун-К". Сценарий учений готовился с учетом опыта конфликта в Сирии, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ЦВО.

"Группа спецназа в составе двух автомобилей "Тигр" и впервые использованного во время учений бронеавтомобиля "Тайфун-К" обеспечивала проход колонны гуманитарного конвоя и попала в засаду другой группы, имитировавшей террористов. Этот сценарий разведки маршрута гуманитарного конвоя применялся ранее во время операций в Сирии", - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Как уточнили в пресс-службе, один из автомобилей "Тигр" корпусом закрыл от огня противника выход десантной группы из "Тайфуна-К", одновременно ведя огневую поддержку. Отразив нападение "противника", спецназовцы обеспечили дальнейший проход конвою и отработали оказание первой медицинской помощи пострадавшим с их последующей эвакуацией.

Семейство бронеавтомобилей "Тайфун" имеет повышенную защищенность и создано для выполнения транспортных функций, в том числе и в опасных зонах. В первую очередь они нужны для перевозки личного состава, оружия и боеприпасов. На базе бронеавтомобиля можно создавать машины связи, мобильные артиллерийские системы, автокраны и другие модификации.