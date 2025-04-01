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Авиация ВКС на полигоне Алабино завершила подготовку к Параду Победы

25.04.2018 РИА Новости 272 0
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Многофункциональный истребитель Су-57 во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино. Архивное фото
Многофункциональный истребитель Су-57 во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Авиация Воздушно-космических сил завершила на полигоне Алабино подготовку к параду в честь Дня Победы, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Экипажи Воздушно-космических сил, задействованные в военном параде на Красной площади, завершили совместные тренировки с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в подмосковном Алабино. Всего период с 9 по 24 апреля летчики ВКС выполнили 6 тренировок воздушной части парада", - говорится в сообщении.

В 2018 году в военном параде примут участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Среди них - стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24. Помимо этого, в параде задействованы два самолета Су-57.

Отмечается, что для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.

"Полеты экипажей армейской авиации проходят на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота составляет от 300 до 500 метров, а скорость до 600 километров в час", - сказано в сообщении.
24.04.2018
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Россия
Продукция
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Ка-52
Ми-24
Ми-26
Ми-28Н
Ми-8
МиГ-29
МиГ-31
ПАК ФА
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