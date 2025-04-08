Танк ИС-3 примет участие в параде Победы в Санкт-Петербурге



Танк ИС-3.

Источник: Andshel / wikimedia.org Танк ИС-3.Источник: Andshel / wikimedia.org

Сейчас машина проходит техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Тяжелый танк времен Великой Отечественной войны ИС-3 впервые пройдет в парадном строю бронетехники по Дворцовой площади Санкт-Петербурга, сообщила во вторник пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"В параде на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, посвященном 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, впервые примет участие советский тяжелый танк ИС-3. Колонну боевой техники в этом году возглавят сразу три исторических машины: Т-34-76, Т-34-85 и ИС-3", - говорится в сообщении.

Исторический танк проходит техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО в Ленинградской области. Механики провели капремонт двигателя, восстановили ходовую часть, заменили аккумулятор, отрегулировали приводы органов управления. "Машина проходит ходовые испытания и оборудуется специальными асфальтоходными башмаками", - уточнили в пресс-службе.

Первая репетиция военного парада с участием исторической техники пройдет на Дворцовой площади 30 апреля. Во вторник состоится первая репетиция пешей части парада.

ИС-3 - советский тяжелый танк, разработанный и запущенный в производство в самом конце Великой Отечественной войны. В боевых действиях против Германии практически не применялся, но принимал участие в параде союзных войск в Берлине в сентябре 1945 года.