Танк ИС-3 примет участие в параде Победы в Санкт-Петербурге
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Танк ИС-3.
Источник: Andshel / wikimedia.org
Сейчас машина проходит техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Тяжелый танк времен Великой Отечественной войны ИС-3 впервые пройдет в парадном строю бронетехники по Дворцовой площади Санкт-Петербурга, сообщила во вторник пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"В параде на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, посвященном 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, впервые примет участие советский тяжелый танк ИС-3. Колонну боевой техники в этом году возглавят сразу три исторических машины: Т-34-76, Т-34-85 и ИС-3", - говорится в сообщении.
Исторический танк проходит техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО в Ленинградской области. Механики провели капремонт двигателя, восстановили ходовую часть, заменили аккумулятор, отрегулировали приводы органов управления. "Машина проходит ходовые испытания и оборудуется специальными асфальтоходными башмаками", - уточнили в пресс-службе.
Первая репетиция военного парада с участием исторической техники пройдет на Дворцовой площади 30 апреля. Во вторник состоится первая репетиция пешей части парада.
ИС-3 - советский тяжелый танк, разработанный и запущенный в производство в самом конце Великой Отечественной войны. В боевых действиях против Германии практически не применялся, но принимал участие в параде союзных войск в Берлине в сентябре 1945 года.
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24.04.2018
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