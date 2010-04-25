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Шойгу: США и их союзники ударили по Сирии, нарушив все нормы и не разобравшись

25.04.2018 ТАСС 240 0
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Удар по Сирии 14 апреля 2018г.
Удар по Сирии 14 апреля 2018г.
Источник: m.gazeta.ru

Глава Минобороны выразил признательность Китаю за поддержку позиции России по сирийскому вопросу

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Ракетный удар США и союзников по Сирии - нарушение всех международных правил, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Сюй Циляном.

"Признателен вам за ту поддержку, которую вы оказали нам на Совете Безопасности ООН по ракетному удару по Сирии. Это, безусловно, нарушение всех возможных и невозможных правил - и международных, и гуманитарных", - сказал Шойгу.

По его оценке, удар был нанесен "строго в стиле Запада - наказание не разобравшись, наказание без расследования". "Хотел бы поблагодарить дружественный Китай за поддержку по сирийскому вопросу, за осуждение безответственного поведения некоторых западных стран, которые под надуманным предлогом нанесли военный удар по суверенному государству", - продолжил министр.

Глава ведомства отметил, что рад новой встрече с Сюй Циляном, первая из них состоялась в 2013 году. "Все это позволило нам сделать большой серьезный задел на будущее, который работает и сегодня", - сказал Шойгу.

"Время изменяет все, но, к счастью, не меняет наших отношений как лично между нами, так и между наши государствами. И залогом этому служат очень тесные, дружеские отношения глав наших государств", - подчеркнул он.

Кроме того, Шойгу выразил надежду, что в ходе нынешней встречи "будет возможность обсудить наиболее острые проблемы безопасности".
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Сирия
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ООН
Персоны
Шойгу Сергей

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