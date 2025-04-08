Шойгу: Россия и Китай продолжат укрепление сотрудничества в сфере обороны



Сергей Шойгу.

Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов Сергей Шойгу.Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

Глава Минобороны отметил, что отношения двух стран являются важным фактором для поддержания глобальной безопасности

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Россия и Китай развивают стратегический курс на укрепление сотрудничества в оборонной сфере, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Сюй Циляном.

"Привилегированный характер межгосударственных связей подтверждается регулярными встречами президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ближайшее мероприятие на высшем уровне пройдет уже в первой декаде июня на Совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао", - сказал Шойгу.

По его словам, страны продолжают "взятый стратегический курс на дальнейшее укрепление дружественных и доверительных связей в оборонной сфере". Отношения России и Китая, отметил Шойгу, "являются важным фактором поддержания глобальной и региональной безопасности". "В современной мировой политике наши страны выступают со схожих позиций", - добавил министр.

Он также напомнил, что во время визита в Пекин в ноябре 2016 года провел вместе с Сюй Циляном 21-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

"За прошедшее время наши двусторонние контакты существенно расширились и наполнились новыми направлениями военного и военно-технического взаимодействия", - констатировал Шойгу.

"Считаю, что сейчас межармейские отношения между Китаем и Россией переживают наилучший период за свою историю. В особенности - в отношениях по ВТС", - сказал в ответ Сюй Цилян.

В связи с предстоящим в 2019-2020 годах председательством РФ в Шанхайской организации сотрудничества он пожелал российской стороне успешно провести заседание Совета министров обороны государств - участников этой организации. "Мы хотим, чтобы вы играли еще большую, важную роль в обеспечении безопасности и обороны в рамках ШОС", - отметил зампред Центрального военного совета КНР.