Собянин рассказал о роли Москвы в обеспечении безопасности всей страны
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Оборонная мощь столицы позволяет обеспечить безопасность всей России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Российской газете".
"Я уже говорил, что Москва - серьезный промышленный и научный центр, в ней сосредоточено огромное количество предприятий ОПК, ракетно-космических, самолетостроения и других. И это такая оборонная мощь, которая способна в значительной степени обеспечить безопасность всей страны и самой Москвы, разумеется", - сказал он.
Собянин также выразил надежду, что над Москвой и в будущем сохранится мирное небо.
"Последние события показывают, что лидеры большинства стран достаточно разумны и не доведут ситуацию до критичной", - добавил он.
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24.04.2018
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