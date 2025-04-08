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Собянин рассказал о роли Москвы в обеспечении безопасности всей страны

25.04.2018 РИА Новости 448 0
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Оборонная мощь столицы позволяет обеспечить безопасность всей России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Российской газете".

"Я уже говорил, что Москва - серьезный промышленный и научный центр, в ней сосредоточено огромное количество предприятий ОПК, ракетно-космических, самолетостроения и других. И это такая оборонная мощь, которая способна в значительной степени обеспечить безопасность всей страны и самой Москвы, разумеется", - сказал он.

Собянин также выразил надежду, что над Москвой и в будущем сохранится мирное небо.

"Последние события показывают, что лидеры большинства стран достаточно разумны и не доведут ситуацию до критичной", - добавил он.
24.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Собянин Сергей

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