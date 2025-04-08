На Курилах российские военные провели учения
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БМП 2 Воздушно-десантных сил. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения совместно с военнослужащими ВДВ уничтожили на одном из островов Курильской гряды воздушный и морской десант условного противника, сообщает пресс-служба российского Восточного военного округа.
"Военнослужащие в условиях активного применения условным противником средств РЭБ отработали задачи по противодесантной обороне островной зоны. Прикрывали обороняющихся экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации округа, расчеты РСЗО "Град" и артиллерийские установки "Гиацинт", - говорится в сообщении.
Военнослужащие "уничтожили" десантно-диверсионные силы условного противника и предотвратили высадку морского и воздушного десанта. В ходе этапа боевой стрельбы были уничтожены надводные цели, имитирующие корабли условного противника. Огонь корректировали расчеты беспилотников "Орлан-10".
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24.04.2018
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