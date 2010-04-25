Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Пекине открылось заседание совета глав МИД стран ШОС

25.04.2018 РИА Новости 240 0
0
Понравилась новость?
 +1
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Болат Шайхинов

ПЕКИН, 24 апр - РИА Новости. Заседание совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества открылось во вторник утром в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

"Основной задачей станет обмен мнениями по вопросам развития ШОС, а также по наиболее важным региональным и международным вопросам, представляющим интерес для всех стран-членов ШОС", - заявил во вступительной речи в начале встречи глава китайского МИД Ван И.

Встреча также является важным этапом подготовки к предстоящему в июне в Циндао саммиту ШОС.

В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречи с главам всех делегаций, что, по словам китайского министра, в полной мере демонстрирует важное значение, которое Китай уделяет ШОС. "Я уверен, что благодаря усилиям всех сторон эта встреча увенчается успехом", - добавил глава внешнеполитического ведомства Китая.

Российскую делегацию на встрече возглавляет глава МИД Сергей Лавров. В понедельник он провел встречу с Си Цзиньпином, а также переговоры и совместную пресс-конференцию с Ван И.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В нее входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия - наблюдатели.
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Белоруссия
Индия
Иран
Казахстан
Киргизия
Китай
Монголия
Пакистан
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ШОС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:59
  • 10
"Тракторные заводы" разберут на компоненты
  • 25.04 22:56
  • 1
Академический спецназ
  • 25.04 22:51
  • 8
"Адмирал Кузнецов" будет умеренно модернизирован
  • 25.04 22:17
  • 17
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 25.04 22:10
  • 7197
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.04 21:55
  • 45
Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
  • 25.04 21:09
  • 9
Ан-70 плюс зарубежные комплектующие. Украина показала Ан-77
  • 25.04 20:55
  • 2
Глобальный удар: медленно и печально
  • 25.04 20:42
  • 1
Илон Маск планирует впервые испытать корабль для полета на Марс в 2019 году
  • 25.04 20:31
  • 3
Россия тренируется сбивать истребители США
  • 25.04 20:17
  • 2
Посол США в России рассказал о желании Трампа общаться с Путиным
  • 25.04 20:11
  • 3
Безлюдный флот
  • 25.04 19:59
  • 1
Впереди "Терминатора"
  • 25.04 19:51
  • 175
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 25.04 19:45
  • 1
Мозги для конверсии
другие обсуждаемые темы