В Пекине открылось заседание совета глав МИД стран ШОС
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Болат Шайхинов
ПЕКИН, 24 апр - РИА Новости. Заседание совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества открылось во вторник утром в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.
"Основной задачей станет обмен мнениями по вопросам развития ШОС, а также по наиболее важным региональным и международным вопросам, представляющим интерес для всех стран-членов ШОС", - заявил во вступительной речи в начале встречи глава китайского МИД Ван И.
Встреча также является важным этапом подготовки к предстоящему в июне в Циндао саммиту ШОС.
В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречи с главам всех делегаций, что, по словам китайского министра, в полной мере демонстрирует важное значение, которое Китай уделяет ШОС. "Я уверен, что благодаря усилиям всех сторон эта встреча увенчается успехом", - добавил глава внешнеполитического ведомства Китая.
Российскую делегацию на встрече возглавляет глава МИД Сергей Лавров. В понедельник он провел встречу с Си Цзиньпином, а также переговоры и совместную пресс-конференцию с Ван И.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В нее входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия - наблюдатели.
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24.04.2018
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