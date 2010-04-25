В Пекине открылось заседание совета глав МИД стран ШОС



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото.

Источник: © Sputnik / Болат Шайхинов Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото.Источник: © Sputnik / Болат Шайхинов

ПЕКИН, 24 апр - РИА Новости. Заседание совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества открылось во вторник утром в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

"Основной задачей станет обмен мнениями по вопросам развития ШОС, а также по наиболее важным региональным и международным вопросам, представляющим интерес для всех стран-членов ШОС", - заявил во вступительной речи в начале встречи глава китайского МИД Ван И.

Встреча также является важным этапом подготовки к предстоящему в июне в Циндао саммиту ШОС.

В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречи с главам всех делегаций, что, по словам китайского министра, в полной мере демонстрирует важное значение, которое Китай уделяет ШОС. "Я уверен, что благодаря усилиям всех сторон эта встреча увенчается успехом", - добавил глава внешнеполитического ведомства Китая.

Российскую делегацию на встрече возглавляет глава МИД Сергей Лавров. В понедельник он провел встречу с Си Цзиньпином, а также переговоры и совместную пресс-конференцию с Ван И.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В нее входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия - наблюдатели.