Четыре корабля Черноморского флота вышли на учения в Средиземном море
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Сторожевой корабль Адмирал Григорович у побережья Черного моря. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Четыре корабля Черноморского флота России вышли на учения в Средиземном море, сообщили журналистам во вторник в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
"В соответствии с планом боевой подготовки корабельные группировки Черноморского флота в составе фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", сторожевых кораблей "Пытливый" и "Сметливый" проводят двустороннее учение в дальней оперативной зоне", - говорится в сообщении.
В ходе учения экипажи кораблей отрабатывают алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей, отражение атаки, нанесение ударов по береговым целям, а также проводят тренировки по оказанию помощи кораблю, получившему повреждения в ходе ведения боевых действий.
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24.04.2018
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