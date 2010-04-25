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Четыре корабля Черноморского флота вышли на учения в Средиземном море

25.04.2018 РИА Новости 368 0
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Сторожевой корабль Адмирал Григорович у побережья Черного моря. архивное фото
Сторожевой корабль Адмирал Григорович у побережья Черного моря. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Нина Зотина

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Четыре корабля Черноморского флота России вышли на учения в Средиземном море, сообщили журналистам во вторник в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"В соответствии с планом боевой подготовки корабельные группировки Черноморского флота в составе фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", сторожевых кораблей "Пытливый" и "Сметливый" проводят двустороннее учение в дальней оперативной зоне", - говорится в сообщении.

В ходе учения экипажи кораблей отрабатывают алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей, отражение атаки, нанесение ударов по береговым целям, а также проводят тренировки по оказанию помощи кораблю, получившему повреждения в ходе ведения боевых действий.
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ

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