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В США парад Победы назвали демонстрацией ботов

25.04.2018 Lenta.ru 1013 0
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БЛА вертолётного типа
БЛА вертолётного типа на репетиции парада Победы, апрель 2018г.
Источник: http://in24.org

Американский аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses, CNA) посчитал любопытным состав новейших беспилотников, которые планируется представить на параде 9 мая 2018 года на Красной площади в Москве. Об этом сообщает War Is Boring.

В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на военном параде 9 мая покажут сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", робот-сапер "Уран-6", беспилотные летательные аппараты "Корсар".

Бендетт в публикации под названием "Россия впервые продемонстрирует боевые боты" отмечает, что из названных министром аппаратов широко применяется только "Уран-6", в основном в Сирии. "Уран-9", как пишет Бендетт, все еще тестируется в Минобороны, а "Корсар" фактически неизвестен за пределами военных кругов.

Также Шойгу не упомянул российские аппараты "Элерон-3", "Орлан-10" и "Форпост", используемые на Украине и в Сирии. "Их отсутствие на параде поражает, особенно в свете решения впервые продемонстрировать другие беспилотные системы", — пишет Бендетт. По его мнению, такое решение объясняется небольшими размерами указанных аппаратов, которые делают их неподходящими для "хорошей публичной выставки".

Кроме того, Шойгу не сообщил о демонстрации на параде беспилотников "Соратника" и "Нерехты", несмотря на их широкую известность и то, что они прошли испытания и готовы к развертыванию, добавляет аналитик.

"Выбор в пользу одного неизвестного беспилотника в ущерб нескольким другим, уже зарекомендовавшим себя на службе, представляется любопытным решением", — отмечает Бендетт.

Как пишет аналитик, "за последние несколько лет Российская Федерация добилась больших успехов в разработке широкого спектра воздушных, наземных и морских беспилотных аппаратов".

В январе 2018-го Бендетт похвалил Россию за экономию на защите авиабазы в Сирии, а октябре 2017-го заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных.
24.04.2018
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Страны
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
Корсар БЛА
Нерехта РТК
Орлан-10
ПАК ФА
Уран-6
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Компании
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