Разгрузку судов в Тартусе прикрыли дымовой завесой
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Разгрузка судов в Тартусе под дымовой и аэрозольной завесой.
Источник: rg.ru
Разгрузку нескольких грузовых судов, вошедших в сирийский порт Тартус в последние дни, прикрыли с воздуха дымовой и аэрозольной завесой, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на австралийские СМИ.
Дымовая завеса предназначена для блокировки наблюдения за разгрузкой со спутников и беспилотников. В Тартусе находится военно-морская база ВМФ России.
Ракетный удар США по Сирии дал России моральное право на поставку Дамаску зенитных ракетных комплексов С-300, сообщил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.
- Мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров. Мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное. То тем не менее мы вняли просьбам, теперь у нас такого морального обязательства нет, - заявил Лавров.
Антон Валагин
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23.04.2018
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