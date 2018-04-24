Разгрузку судов в Тартусе прикрыли дымовой завесой



Разгрузка судов в Тартусе под дымовой и аэрозольной завесой.

Источник: rg.ru Разгрузка судов в Тартусе под дымовой и аэрозольной завесой.Источник: rg.ru

Разгрузку нескольких грузовых судов, вошедших в сирийский порт Тартус в последние дни, прикрыли с воздуха дымовой и аэрозольной завесой, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на австралийские СМИ.

Дымовая завеса предназначена для блокировки наблюдения за разгрузкой со спутников и беспилотников. В Тартусе находится военно-морская база ВМФ России.

Ракетный удар США по Сирии дал России моральное право на поставку Дамаску зенитных ракетных комплексов С-300, сообщил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.

- Мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров. Мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное. То тем не менее мы вняли просьбам, теперь у нас такого морального обязательства нет, - заявил Лавров.

Антон Валагин