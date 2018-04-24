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Разгрузку судов в Тартусе прикрыли дымовой завесой

24.04.2018 Российская газета 403 0
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Разгрузка судов в Тартусе
Разгрузка судов в Тартусе под дымовой и аэрозольной завесой.
Источник: rg.ru

Разгрузку нескольких грузовых судов, вошедших в сирийский порт Тартус в последние дни, прикрыли с воздуха дымовой и аэрозольной завесой, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на австралийские СМИ.

Дымовая завеса предназначена для блокировки наблюдения за разгрузкой со спутников и беспилотников. В Тартусе находится военно-морская база ВМФ России.

Ракетный удар США по Сирии дал России моральное право на поставку Дамаску зенитных ракетных комплексов С-300, сообщил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.

- Мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров. Мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное. То тем не менее мы вняли просьбам, теперь у нас такого морального обязательства нет, - заявил Лавров.


Антон Валагин
23.04.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Австpалия
Россия
Сирия
США
Продукция
С-300
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БПЛА

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