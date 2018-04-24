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Минобороны Азербайджана опровергает заявления Еревана о стягивании Баку сил в зону карабахского конфликта

24.04.2018 Интерфакс-АВН 184 0
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Танки Т-90С
Танки Т-90С азербайджанской армии на учениях, март 2018 года.
Источник: Министерство обороны Азербайджана

Баку. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны Азербайджана опровергает заявления Армении о стягивании азербайджанской военной техники на линию соприкосновения в зоне карабахского конфликта, заявили "Интерфаксу" в понедельник в азербайджанском военном ведомстве.

"Министерство обороны заявляет, что никакая военная техника не стянута в зону карабахского конфликта. Любая провокация врага в зоне конфликта будет жестко пресечена", - сказал собеседник агентства.

В министерстве не исключили, что "сторонники завершившего свою власть в Армении режима" прибегнут к провокациям на линии соприкосновения в Карабахе.

"Наши войска держат под контролем оперативную ситуацию по всей линии фронта. Подразделения азербайджанской армии полностью соблюдают режим прекращения огня",- отметили в Минобороны.

Ранее в понедельник глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что Ереван призывает международное сообщество к сдерживанию Азербайджана, стягивающего силы к линии соприкосновения в Карабахе, предупреждает Баку против агрессии в зоне конфликта на фоне внутриполитических событий в Армении.

"Это дает повод предполагать о готовящейся со стороны Баку новой провокации. Международное сообщество, в первую очередь страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны приложить соответствующие усилия направлении сдерживания Баку, отвода техники от передовой линии, уважения соглашений о перемирии от 1994-1995 гг.", - говорится в распространенном пресс-службой МИД в понедельник заявлении Э.Налбандяна.

"Уверены, что мирное решение карабахской проблемы путем переговоров не имеет альтернативы. Применение силы может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона. Азербайджан не должен питать иллюзий, что может осуществить агрессивные действия против Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика, - "ИФ") в условиях внутриполитических развитий в Армении. В вопросе защиты Нагорного Карабаха армянский народ сплочен. Армения готова обеспечить полную безопасность Арцаха", - отметил глава МИД Армении.

Ранее в понедельник премьер-министр Армении, экс-президент Серж Саргсян заявил об уходе в отставку. С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики происходят многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Армении С.Саргсяна на пост премьер-министра.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения.

5 апреля 2016 года в Баку и столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте заявили о достижении соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.
23.04.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
ОБСЕ

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