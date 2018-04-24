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СБУ проводит обыски в "Мотор Сич" в Запорожье

24.04.2018 ТАСС 416 0
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СБУ
Бойцы Службы безопасности Украины.
Источник: 24tv.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят следственные действия в помещении публичного акционерного общества "Мотор Сич" в городе Запорожье. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Я знаю, что там проводятся какие-то следственные действия", - сказала она. В то же время Гитлянская не сообщила никаких подробностей, отметив, что не владеет другой информацией, сообщает УНИАН.

Другие СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщают, что обыски проходят в рамках двух уголовных дел - "Шпионаж" и "Диверсия".

Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. До последнего времени компания поставляла двигатели Д-436 для гражданских самолетов в РФ. В феврале 2018 года поставки были прекращены в связи с запретом властей.
23.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-140
Ан-148
Ан-70
Д-436
КА-226
Ми-17
Ми-8
Як-130
Компании
Мотор Сич

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