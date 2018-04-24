Контракт на разработку нестратегической гиперзвуковой крылатой HCSW ракеты для ВВС США

Как сообщило американское издание "DefenseNews", ВВС США 18 апреля 2018 года выдали корпорации Lockheed Martin контракт стоимостью 928 млн долл на разработку гиперзвуковой неядерной крылатой ракеты авиационного базирования по программе Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW, акронимно произносится как "Hacksaw" - "Ножовка"). Контракт выдан по схеме "indefinite-delivery/indefinite-quantity" (то есть на неопределенные заранее срок разработки и количество поставляемых опытных образцов), предусматривая "проектирование, разработку, изготовление, системую интеграцию, испытания, логистическое планирование и обеспечение интеграции на самолеты всех элементов гиперзвукового неядерного нестратегического оружия воздушного базирования", говорится в уведомлении ВВС США. Сумма контракта отражает общую рамочную стоимость и будет реализовываться через ежегодное финансирование по мере заявляемых разработчиком объемов.

Концептуальное изображение гиперзвуковой неядерной крылатой ракеты авиационного базирования по программе ВВС США Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) (с) Lockheed Martin

"Этот шаг - одно из двух направлений по созданию прототипов гиперзвукового оружия, реализуемых ВВС для ускорения гиперзвуковых исследований и разработок", - говорится в заявлении представителя ВВС США Энн Стефанек. - "ВВС создают прототипы, чтобы исследовать возможности для дальнейших разработок и как можно быстрее продвигать эти технологии к реализации".

Второй упомянутой Энн Стефанек программой в этой области является Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), также известная под шифром Arrow ("Стрела") и осуществляемая тоже Lockheed Martin (подразделением специальных перспективных секретных работ Skunk Works). В запросе бюджета на 2019 финансовый год ВВС США запросили 258 млн долл на реализацию программ ARRW и HCSW.

Кроме того, ВВС США финансируют еще две экспериментальные программы гиперзвукового оружия, реализуемые под эгидой агентства перспективных исследований и разработок министерства обороны США (DARPA) - Tactical Boost Glide (TBG, экспериментальная гиперзвуковая крылатая ракета "глайдерного" типа, испытания прототипов запусками с истребителя F-15 планируется начать в 2022-2023 годах, по ряду источников, вышеупомянутая ARRW является одним из вариантов по проекту TBG) и Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC, аэробаллистическая ракета, запускаемая с истребителя F-15). Сообщалось что TBG и HAWС создаются с использованием в качестве первой ступени противоспутниковой ракеты ASM-135 известного комплекса ASAT. Свои собственные программы по разработке гиперзвукового оружия имеют также армия США (ракета наземного старта AНW) и ВМС США.

Согласно предварительным публикациям, ракета HCSW предназначена для высокоточного поражения стационарных или "перемещаемых" наземных целей, должна иметь крейсерскую скорость полета 5М (или более) и оснащаться комбинированной инерциально-спутниковой системой наведения.

Контракт по программе HSCW был выдан Lockheed Martin по итогам конкурса, в котором были еще два участника - предположительно, ими были корпорация Orbital ATK и консорциум Raytheon и Boeing. Нынешняя СЕО Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон неоднократно заявляла о том, что развитие гиперзвуковых технологий является одним из приоритетов компании.

Американские наблюдатели связывают резкую активизацию разработок гиперзвукового оружия в США с успехами в этой области, продемонстрированным в последнее время Россией и Китаем.