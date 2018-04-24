«ВИЛС» принял участие в международной конференции «Тi - 2018 в СНГ»



Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».

Источник: http://promvest.info/ Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».Источник: http://promvest.info/

«Всероссийский институт легких сплавов» (входит в Ростех) принял участие в XVI Международной конференции «Ti-2018 в СНГ», посвященной тенденциям развития мирового рынка титановой продукции. Конференция проходила в Минске, столице Республики Беларусь, с 18 по 21 апреля 2018 года.

«Тi-2018 в СНГ» объединила представителей научно-исследовательских учреждений и крупнейших промышленных предприятий – изготовителей титановой продукции. Организаторами конференции выступили Национальная академия наук Беларуси, «Межгосударственная ассоциация Титан» и Физико-технический институт НАН Беларуси.

Специалисты «ВИЛС» представили доклады о разработках предприятия, связанных с применением титановых сплавов в металлургической промышленности и авиастроении. Ведущий инженер-технолог Павел Клевков представил разработанную «ВИЛС» комбинированную технологию изготовления биметаллических моноколес из жаропрочных титановых сплавов для газотурбинных двигателей. Главный научный сотрудник «ВИЛС» – главный редактор журнала «Технология легких сплавов», научный редактор раздела «Аддитивные технологии», д. т. н., профессор Игорь Полькин рассказал о трансформации структуры титановых сплавов при аддитивном построении.

По словами генерального директора ОАО «ВИЛС» Александра Опарина, применение сплавов на основе титана является одним из стратегических направлений для научных разработок и развития производства предприятия.

«Конференция в Беларуси позволила получить информацию об основных тенденциях титанового рынка и показать собственные разработки в этой области. «ВИЛС» традиционно придает большое значение расширению партнерских связей в России и СНГ, направленных на применение титана в металлургии сплавов. В частности, в феврале 2018 года было подписано соглашение с НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» о научно-техническом сотрудничестве по ряду направлений, в том числе создание ресурсосберегающего производства титановых полуфабрикатов для морской техники, а также создание и внедрение в производство новых композиций литейных сплавов на основе титана с повышенными технологическими свойствами и коррозионной стойкостью. Конференция в Минске, безусловно, способствовала дальнейшему расширению рабочих контактов», – прокомментировал Александр Опарин.