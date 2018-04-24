«КАМАЗ» запустит беспилотные перевозки



Логотип ПАО «КАМАЗ».

Источник: http://kamaz.org/ Логотип ПАО «КАМАЗ».Источник: http://kamaz.org/

На «КАМАЗе» готовятся к запуску экспериментального маршрута внутризаводских логистических перевозок, в рамках которого кабины от прессово-рамного до автомобильного завода компании будут перевозиться на беспилотных грузовиках.

Проект носит рабочее название «Одиссей», и оно выбрано не случайно: беспилотный автомобиль ориентирован на то, чтобы уезжать и возвращаться в одно и то же место. Для движения будут использоваться уже существующие внутрикамазовские дороги. Планируется создать диспетчерский пост для дистанционного управления в случае необходимости и контроля за движением.

«На прессово-рамном заводе автомобиль загружается кабинами с помощью погрузчика, получает команду, отъезжает самостоятельно, без человека в кабине, движется по маршруту между заводами, заезжает в цех автомобильного завода, паркуется к дебаркадеру и ждёт разгрузки, – объясняет алгоритм работы автомобиля главный конструктор инновационных автомобилей службы главного конструктора инновационных автомобилей Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко. – После разгрузки автомобиль направляется назад, на ПРЗ. В таком челночном режиме он перемещается по одному маршруту в течение рабочего дня».

Прототип грузового авторобота уже изготовлен. Первый «Одиссей» собран на основе дизельного грузовика КАМАЗ-43083. Машина оснащена сразу четырьмя типами сенсоров: «глаза» и другие «органы чувств» грузовику заменяют видеокамеры, радары, лидары – лазерные дальномеры и сонары. У авторобота высокоточная навигация (с погрешностью не более 3-5 см) и система связи: промышленный Wi-Fi, 4G и специальный УКВ-диапазон на случай, если заглушены другие каналы связи, то есть экстренный канал. Все данные с датчиков поступают в главный мозг машины – компьютер, где будет происходить обсчёт входящей информации о параметрах движения. Исходя из этого, и будет приниматься решение, как машине себя вести и как правильно выполнять задание.

Компьютер автомобиля разработан силами специалистов Научно-технического центра «КАМАЗа» совместно с партнёром компании – Казанским федеральным Университетом. «У каждого авторобота предусмотрен режим ручного дистанционного управления – через джойстик или руль, как в компьютерной игре. Этот режим будет запасным на случай экстренной ситуации. Базовый режим работы – автономный режим, с мониторингом со стороны оператора, – рассказывает Сергей Назаренко. – Если в пути случилось что-то нестандартное, непредусмотренное – автомобиль останавливается и ждёт команды оператора. Для этого создаётся система мониторинга и управления автороботами».

Это лишь один из беспилотных проектов, над которыми сейчас активно работают специалисты компании в рамках развития камазовских интеллектуальных транспортных систем. По словам Назаренко, после проведения всех необходимых проверок и испытаний машинам-беспилотникам будет предоставлено больше самостоятельности. Проект «Одиссей» – это масштабируемый проект, и одна-две машины на маршруте в будущем превратятся в десятки и сотни.

Авторобот сейчас проходит доработку и калибровку. К концу года перед разработчиками стоит задача спроектировать и изготовить такую же машину на электроходе. Пилотные заезды на «КАМАЗе» планируют начать уже летом 2018 года, а к концу года будут завершены настройки, чтобы с начала нового 2019 года начать выполнять рабочие заезды.