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Делегации Минобороны Индии продемонстрировали Ил-76МД-90А и Ил-78МК-90А в Ульяновске

24.04.2018 bmpd.livejournal.com 318 0
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В рамках посещения предприятий оборонно-промышленного комплекса России, расположенных в Приволжском федеральном округе, индийская делегация во главе с генеральным директором по закупкам Министерства обороны Индии Апурвой Чандрой посетила АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") в Ульяновске, сообщает пресс-центр АО "Рособоронэкспорт". Российские специалисты провели для индийской делегации детальные презентации новейших самолетов Ил-76МД-90А и Ил-78МК-90А.

Встреча с делегацией министерства обороны Индии (с) АО "Рособоронэкспорт"

"Возможности и характеристики самолетов ИЛ хорошо знакомы индийским летчикам, которые с их помощью решают различные оперативные и тактические задачи. По этой причине мы тщательно изучаем возможности новейших российских военно-транспортных самолетов, самолетов-заправщиков и создаваемых на их платформе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS", - сказал Апурва Чандра.

Многофункциональная платформа самолетов Ил-76/78 обеспечивает применение машины в качестве пожарного самолета, конвертируемого самолета-заправщика, военно-транспортного самолета, летающего госпиталя, летающего командного пункта и самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

Самолет обеспечивает возможности региональной переброски войск, военной техники, вооружений, грузов и их десантирование. Ил-76/78 эксплуатируется в том числе с грунтовых аэродромов. Новейшие российские ИЛы выполняют и межконтинентальные коммерческие перевозки, отвечая требованиям ИКАО по шумам и эмиссии.

(с) АО "Рособоронэкспорт"

Российские ИЛы зарекомендовали себя как надежные, грузоподъемные и эффективные самолеты. Опыт их применения в Индии огромный. В Рособоронэкспорте уверены, что имеющиеся в Индии инфраструктура и опыт эксплуатации ИЛов позволят унифицировать самолетный парк по номенклатуре запчастей, системам обучения персонала и обслуживания самолетов. К тому же стоимость их покупки и обслуживания сравнительно низкая по отношению к условиям других производителей самолетов данного класса.

(с) АО "Рособоронэкспорт"

"Индия - наш давний и надежный партнер. Для "Ильюшина" очень символично, что первым шагом на пути к полноценному сотрудничеству двух стран в авиационной сфере стала передача главой советского государства в дар индийскому правительству двух самолетов Ил-14С в варианте "Салон". В настоящее время в парке ВВС и ВМФ Индии значительная часть самолетов российского производства, в числе которых воздушные суда разработки ОКБ им. С.В.Ильюшина Ил-76, Ил-78 и Ил-38. Готовы обеспечить как модернизацию существующего парка, так и поставки техники, отвечающей перспективным требованиям индийских партнеров", - отметил вице-президент ПАО "ОАК" по транспортной авиации, генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.
23.04.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Индия
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Ил-38
Ил-476
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