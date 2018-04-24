Признанный убогим "Адмирал Кузнецов" отправлен на ремонт
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Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко
Минобороны России и Объединенная судостроительная корпорация подписали контракт на ремонт единственного авианесущего крейсера России "Адмирал Кузнецов". Соглашение заключено на три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
"Контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" подписан. Согласно документу, заказчик должен получить корабль в 2021 году", — заявил собеседник агентства.
По данным "Интерфакса", в рамках контракта планируется выполнение работ по модернизации "Адмирала Кузнецова". При этом ранее в Минобороны заявили, что модернизация единственного российского авианосца должна завершиться в 2020 году.
В марте 2018 года "Адмирал Кузнецов" возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду. С такой оценкой не согласились военные и эксперты. Позднее доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков посчитал единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" привязанным к берегу убожеством.
Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет", созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. "Киев" и "Минск" проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. "Новороссийск" распилен на металлолом в Южной Корее. "Ульяновск" разобран еще на стапеле. "Адмирал Горшков" продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. "Варяг" продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только "Адмирал Кузнецов".
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23.04.2018
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gerrfrost
3594
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№1
24.04.2018 12:25
Цитата, q
Признанный убогим "Адмирал Кузнецов" отправлен на ремонт
Лента вру жжот.. Вот это заголовок!
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